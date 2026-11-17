Druhé kolo, tři minuty na hodinách, brněnská hala. Radovan Úškrt, 35letý slovenský bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 9-6-0, klesá na koleno a rozhodčí nad ním počítá potřetí v jednom kole. Přitom úvodní tři minuty vzali dva ze tří bodových rozhodčích jemu. Místo desátého knockoutu ve vlastní sbírce sbíral rány zdola od Josefa Hály, 32letého českého bojovníka ve welterové váze do 77 kg, který do zápasu šel s bilancí 5-0-0 a jako první český šampion Bare Knuckle Fighting Championship, organizace boxu bez rukavic. Hála v organizaci OKTAGON MMA zatím ani jednou nepotřeboval rozhodčí u stolku. Redakce MMAmag prošla archivovaný zápis zápasu minutu po minutě a spočítala, kolik času Hála v tomhle formátu zatím v kleci vůbec strávil.
Smluvená váha 80 kg a žádná zem
O pás nešlo. Turnaj OKTAGON 93 se konal 12. září 2026 v Brně a na kartě je zápas veden ve smluvené váze 80 kg podle pravidel STAND & BANG. Pravidla stojí na jednom zákazu: soupeře nesmíte strhnout na zem, takže kdo dostává, nemá kam uhnout. V oznámení z 27. srpna 2026 na webu OKTAGON MMA redakce MMAmag našla potvrzení, že dvojici postavila sama organizace, nešlo o výzvu jedné strany. Hála předtím debutoval v dubnu 2026 proti Tomáši Mudrochovi (8-2-0) na turnaji OKTAGON 87 v Liberci.
Na papíře střet dvou finišerů, u kterého se slibovalo, že dlouho nepotrvá. Jenže prvních pár minut patřilo úplně jinému muži, než všichni čekali.
V prvním kole to vypadalo na jiný večer
První kolo skončilo v čase 3:00 a podle archivovaného live zápisu serveru Onlajny si ho u dvou ze tří bodových rozhodčích vzal Úškrt. Zvrat přišel vzápětí. Ve druhém kole v čase 0:47 šel Hála k zemi po nedovoleném úderu hřbetem ruky z otočky a Úškrt přišel o bod.
Odtud to byla jednosměrka. V čase 1:52 poslala Úškrta dolů rána zdola, v čase 2:00 se počítalo podruhé a ve 3:00 klesl na koleno potřetí. Tři počítání v jednom kole znamenají konec. Oficiální karta OKTAGON MMA vede výsledek jako TKO, druhé kolo, čas 3:00. Žádná jedna bomba, ale odpracovaná likvidace tělem.
Že to Hála zvládl za šest minut, vypadá působivě samo o sobě. Dokud se nespočítá, kolik času v tomhle formátu odstál celkem.
Statistika, se kterou Úškrt do Brna přijel
Úškrtova pověst finišera není věta z plakátu. Ze statistiky na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne devět výher a všech devět přes KO nebo TKO, nula submisí, nula rozhodnutí. Proti tomu Hálova bilance v tomhle formátu: dva zápasy ve STAND & BANG, dvakrát výhra před limitem ve druhém kole.
|Zápas v OKTAGON MMA
|Ukončení
|Čistý čas v kleci
|vs. Tomáš Mudroch (OKTAGON 87)
|KO, 2. kolo, 1:52
|4:52
|vs. Radovan Úškrt (OKTAGON 93)
|TKO, 2. kolo, 3:00
|6:00
|Celkem a průměr na zápas
|—
|10:52; průměr 5:26
Výpočet redakce MMAmag vychází z prvního kola dlouhého 3 minuty, které je u zápasu s Úškrtem doložené zápisem. Sama organizace zápas v oznámení nazvala soubojem, u kterého si nemůžete dovolit mrknout.
Hálův kalendář na konec roku je zaplněný
V části dalších zápasů na profilu Josefa Hály na webu organizace OKTAGON MMA dohledala redakce MMAmag k 16. listopadu 2026 pokračování: Vladimír Lengál, 37letý český bojovník s bilancí 10-6-0, turnaj OKTAGON 100 v Praze 29. prosince 2026. Stejný zápas je uveden i na kartě turnaje, a to jako titulový zápas podle pravidel STAND & BANG. Z jednorázové atrakce se stala série.
Pro Úškrta má ten brněnský večer ještě jednu rovinu čtení.
Devět knockoutů, které v Brně nebyly k ničemu
ANALÝZA Úškrtova tvrdost nikam nezmizela, čísla ji dál potvrzují. Prohrál ale ve formátu, který mu měl sedět nejvíc, a navíc ranami na tělo, tedy přesně tou prací, kterou měl mít v popisu on. STAND & BANG odstraňuje zem a s ní i místo, kam se dá na pár vteřin schovat a vydýchat ztracené tempo.
Devět knockoutů zůstává v tabulce. V Brně z nich nebylo použitelné nic a doklad pro svou pověst si bude Úškrt muset najít znovu. Hála zatím pokračuje v jediném režimu, který v OKTAGON MMA zná: dvakrát nastoupil, dvakrát odešel dřív, než se někdo stihl podívat na bodové lístky.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek