GLOSA / Filip Turek označil demonstranty na Letné za znuděné lidi, kteří nevědí, co s blahobytem. Sám přitom v minulosti předvedl několik poněkud svérázných způsobů, jak trávit volný čas. Nabízí se tedy otázka, kdo by měl komu vlastně udílet lekce o životě.
Filip Turek se pohoršuje nad lidmi, kteří přišli na Letnou vyjádřit nesouhlas s vládní politikou. Prý je to šaškování, trapné exhibování a známka znuděnosti z blahobytu. „Je to důkaz, že i přes reálné starosti se značná část obyvatel v podstatě nudí,“ napsal. Člověk by skoro nabyl dojmu, že by demonstranti měli svou znuděnost či frustraci vybíjet nějakým jiným způsobem, než tím základním demokratickým. Ale kde najít inspiraci? Že by u samotného Turka?
Kašlete na demonstrování, sáhněte po jogurtu nebo šlápněte na plyn
Kdo má chuť dát průchod emocím, může si pořídit několik kelímků jogurtu a vyrazit na procházku do památkově chráněného areálu. Tam se dá uspořádat docela zábavná soutěž, kdo jich na kamaráda dokáže vyházet nejvíc. Místo kamaráda tu možná poslouží i karton s namalovaným politikem, který člověku vadí. A kdyby se náhodou někdo ozval, stačí vysvětlit, že šlo o mladickou nerozvážnost.
Pro ty, kterým jogurtové bitvy nic neříkají, je tu ještě automobilová varianta. Stačí usednout do pořádného sporťáku a trochu si pročistit hlavu na dálnici. Dvě stě kilometrů v hodině je podle Turkových vlastních vyjádření docela rozumná cestovní rychlost, pokud člověk uzná, že má potřebné schopnosti a podmínky mu přejí. To pak necháte všechny starosti a nespokojenosti daleko za sebou.
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Hospoda s kamarády nebo dobrá kniha to jistí
Nemáte řidičák a laktozóvá intolerance vám nedovolí se na jogurt ani podívat? Pak se dá ještě zvolit klasická česká disciplína – zajít si zanadávat do hospody. Ale prosím vás zásadně bez telefonu. Nikdy nevíte, komu se tam může dostat do ruky, ještě byste mohli další den ráno zjistit, že máte na sítích nějaké provládní příspěvky.
O vládě se rozhoduje ve volbách, ne na demonstracích:
koalici volilo 2 758 719 lidí, sněmovní opozici 2 449 395 (z nich ODS a Piráti v minulosti zrušení poplatků podporovaly) a strany mimo Sněmovnu 413 603. I kdyby na Letnou přišel milion lidí s čepicí Večerníčka za 1 200 Kč, nezmění to výsledek voleb ani mandát vlády prosazovat svůj program.
Osobně bych zachoval pouze garantované financování zpravodajství ČT. Na jeho samotnou výrobu má letos vyčleněno přibližně 435 milionů Kč, na ostatní výrobu 2,415 miliardy. Celkové plánované náklady včetně mezd a provozu jsou 8,536 miliardy Kč!
Podle Hlídače státu má přitom 31,3 % letošních smluv ČT skrytou cenu! A hospodaření ČT nepodléhá kontrole NKÚ! Tohle finančně gramotný člověk ze soukromého sektoru v životě nemůže dobrovolně podporovat.
Koncesionářské poplatky už zrušily například Francie, Dánsko, Švédsko či Finsko a veřejnoprávní média financují jinak. Ghana a Zimbabwe je naopak mají dál, asi s podporou místních Milionů chvilek. Samotná existence poplatků tedy zjevně není měřítkem demokracie a jejich zrušení samo o sobě žádným koncem demokracie není.
Ostatní tvorba ať si na sebe vydělá sama, včetně našich umělců. Model z komunistických padesátých let za záruku demokracie nepovažuji.
Šaškovat na demonstracích kvůli falešnému sebedojetí a touze po trapném exhibování se špetkou syntetické parodie na sametovou revoluci a neřešit opravdové problémy je znamením opravdové znuděnosti z blahobytu. Je to důkaz, že i přes reálné starosti se značná část obyvatel v podstatě nudí.
Milion chvilek vykázal do konce roku 2025 výnosy přes 173 milionů korun, Minářův projekt Lidé PRO získal dalších 7,31 milionu. Přes 180 milionů dohromady bez letošních, pravděpodobně rekordních příjmů. Vlastní politický projekt ale Minář paradoxně ukončil ještě před demokratickými volbami. Je to jen agresivní byznys zabalený do nelogických, ale líbivých řečí o záchraně demokracie, který zneužívá méně informované občany naskakující na primitivní mediální kampaně.
— Filip Turek (@DolphSegal) November 15, 2026
A pokud člověk nechce riskovat ani v hospodě, ani na dálnici, zbývá ještě jedna možnost: zůstat doma, zapálit si doutník a věnovat se četbě. Jistě, ne každý vlastní desítky tisíc knih jako Filip Turek, ale nějakou kvalitní potravu pro duši najdete i na své poličce. Pak už stačí jen v klidu rozjímat nad tím, kdo je v této zemi skutečně znuděný blahobytem a kdo má právo poučovat ostatní o správných názorech.
Autorská glosa redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Demonstranti jsou podle Turka znudění blahobytem. Silná slova vzhledem k jeho vlastnímu životnímu stylu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.