Vlastní dům se zahradou, kde si ráno natrháte bylinky a odpoledne si zaplavete, patří k nejčastějším českým přáním. Splní se ale jen části lidí. Marie Rottrová mezi ně patří, i když se ke svému domovu dostala oklikou přes zbořenou ruinu. Na její zahradě na okraji Prahy dnes kvete i růže, která se jmenuje po ní.
Většina sní o domě, bydlí v něm menšina
Průzkumy se k přání vlastního domu vracejí pravidelně. V šetření agentury NMS Market Research pro Hypoteční banku ze září 2018 lidé popsali své ideální bydlení takto:
87 % by nejraději bydlelo v domě, 84 % chtělo garáž nebo místo k parkování, 76 % si přálo velkou zahradu. Přečtěte si také: Důchodci, pozor na rok 2027. ČSSZ posune 5 výplat penzí a na jednu se čeká i 2 dny navíc
Na ideální bydlení se v září 2025 ptala i agentura Ipsos pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu. Vlastní bydlení by si podle výsledků vybralo 88 % Čechů, tedy téměř devět z deseti. Nejčastější volbou byl rodinný dům, pro který se rozhodlo 62 % dotázaných.
Skutečnost je skromnější. Podle průzkumu Ipsos pro společnost wienerberger z července 2025 žije v rodinném domě 38 % Čechů a v bytě 61 %.
Bazén, bylinky a růže s jejím jménem
Na pozemku Marie Rottrové je bazén jen jedna z radostí. Jedna část zahrady slouží pro okrasu, ve druhé rostou zelenina a bylinky. Hlavní roli ale hrají růže.
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Jedna odrůda se jmenuje přímo Marie Rottrová. Vyšlechtila ji německá firma Kordes a zpěvačka ji dostala jako poctu za svou kariéru. Kdo by o ni stál i na své zahradě, ocení tyto vlastnosti:
patří mezi polyantky a dorůstá do výšky 50–60 cm, květy má dvoubarevné, na líci sytě růžovočervené a na rubu krémově bílé, kvete od června do začátku podzimu, listy má odolné vůči chorobám a dobře snáší zimu, vůni nemá.
Na zahradě roste i růže Flamingo. Jmenuje se stejně jako kapela, se kterou Rottrová zpívala od konce 60. let.
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Zpěvačka žije v rodinném domě v Kolovratech. Tato čtvrť leží na jihovýchodním okraji Prahy nedaleko Říčan. Bývalá obec patří k Praze od roku 1974 a od roku 1990 je samosprávnou městskou částí Praha-Kolovraty.
Pozemek lemují vzrostlé stromy a kousek od domu teče potok. Do centra Prahy přitom podle zpěvačky dojede zhruba za 20 minut. Kdo touží po domě se zahradou a nechce se vzdát města, najde tu obojí.
Z domu v Kolovratech je to podle zpěvačky do centra Prahy zhruba 20 minut, přesto ho obklopují vzrostlé stromy. Ilustrační foto. Zdroj: Eirik Skarstein / Unsplash. Starý dům musel jít k zemi
Pozemek v Kolovratech získala koncem 90. let, tedy před téměř 30 lety. Dnešní patrový dům s garáží je novostavba. Původní budovu v havarijním stavu nechala zpěvačka strhnout.
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Obývací pokoj s francouzskými okny, kuchyň propojená s jídelnou a vstupní hala jsou v přízemí. V patře je pracovna, dvě ložnice a dvě koupelny. Čestné místo tu má oblíbený příborník zpěvačky. Patří ke starožitnostem, které v domě doplňují moderní nábytek.
K domu se zahradou se tím vrátila po letech. Dětství prožila v domku se zahradou na okraji Ostravy a pak bydlela v paneláku. Do Prahy zamířila v roce 1985 za synem, který tu studoval, a první pražský domov našla v bohdaleckém bytě 3+1.
V 85 letech doma i na pódiu
V listopadu 2026 oslavila Marie Rottrová 85. narozeniny. Zpívat přitom nepřestala. Stále koncertuje a ideálně si dopřeje tři až čtyři vystoupení měsíčně. V roce 2025 nazpívala píseň Doma, která zní jako titulní skladba seriálu Polabí na Primě.
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Péči o dům a zahradu si dělí se svým o 15 let mladším manželem Milanem Říhou. Svoji jsou od roku 2016 a rádi spolu vyrážejí na svižné procházky.
„[…] mou trvalou vášní jsou dům, rodina a zahrada,“ řekla zpěvačka v prosinci 2012 pro Novinky.cz, rok po rozlučkovém turné k sedmdesátinám, kdy po turné odpočívala.
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