Pneu po defektu nejde opravit a v dílně mají stejný model skladem. U Subaru Foresteru 2023 ale záleží i na tom, kolik vzorku zbývá na ostatních kolech. Příručka požaduje shodný obvod a opotřebení všech čtyř pneumatik a Subaru doporučuje vyměnit je společně.
Představte si Forester v pneuservisu. Na bočnici nového pláště čtete stejnou značku, model i rozměr jako na těch, které zůstaly na autě. Jenže ty už mají pár sezon za sebou. Než kývnete na výměnu jednoho kusu, nechte si zjistit, jak velký je mezi nimi rozdíl.
Po neopravitelném defektu má smysl zkontrolovat zbývající pneumatiky ještě před montáží nového pláště. Herry Lawford from Stockbridge, UK / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Opotřebením se mění i obvod pneumatiky
Shodný obvod a míru opotřebení uvádí Subaru mezi osmi požadavky při výměně pneumatik. Najdete je v
severoamerické příručce k Foresteru 2023 i v příručce k evropskému Foresteru e-BOXER stejného ročníku. Výrobce upozorňuje, že rozdíly mohou poškodit hnací ústrojí a ovlivnit chování auta při řízení a brzdění.
Vezměte dva stejné pláště. V modelovém příkladu má jeden osm milimetrů vzorku a druhý po rovnoměrném opotřebení pět. Tři milimetry úbytku na poloměru znamenají šest milimetrů na průměru a zhruba 19 milimetrů na obvodu. Výpočet počítá s tuhým kruhem a ukazuje vliv samotného úbytku gumy.
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Při stejné rychlosti se kolo s menším valivým obvodem otáčí častěji. U pohonu všech kol mohou rozdílné obvody ovlivnit práci diferenciálu. Před kombinováním různě opotřebených pneumatik proto radí držet se pokynů výrobce auta i
Michelin. Co si zjistit v pneuservisu před nákupem
Nechte si
změřit hloubku dezénu na více místech každé ze tří zbylých pneumatik a zjistěte stejný údaj u nového kusu. Zapište výsledky podle pozice kol. Když má třeba jeden ze tří plášťů výrazně mělčí vzorek, v průměru by se ten rozdíl snadno ztratil.
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Pro srovnání s novým kusem nechte změřit hloubku hlavních drážek každé ze tří zbývajících pneumatik. Paul Heaberlin from Bellevue, NE, USA / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Technický list Subaru ČR uvádí pro Forester e-BOXER modelového roku 2023 pohon Symmetrical AWD a podle výbavy rozměry 225/60 R17 nebo 225/55 R18. K měření přidejte VIN, přesné označení pneumatiky z bočnice a oba indexy, rychlostní a nosnostní. S těmito údaji si nechte v autorizovaném servisu Subaru ověřit postup pro svou verzi a posoudit, zda připadá v úvahu jeden kus, nebo je potřeba celá sada.
Pokud teprve řešíte cestu do dílny, platí pro
nouzové dojetí na rezervě v zimě vlastní podmínky. Při rozhodování o trvalé náhradě se vraťte k údajům o celé sadě.