Mezi důchodci se už počítá, o kolik jim v lednu stoupne důchod. Často přitom zaznívá, že každý dostane přidáno stejně. Tak jednoduché to není a někomu přibude méně, než by čekal. V korunách jde o drobnost, kdežto u praktického lékaře od ledna přibudou tři novinky a o některé si bude potřeba říct.
Každý dostane přidáno trochu jinak
Průměrný starobní důchod se od ledna 2027 zvýší o 304 Kč měsíčně, tedy zhruba o 1,4 %, na 22 196 Kč. Kolik přibude vám, záleží na výši vašeho důchodu.
Lednové přidání má pevnou a pohyblivou složku. Pevných 270 Kč dostane téměř každý, takže základní výměra bude nově 5 170 Kč. Pohyblivá složka, procentní výměra, odráží odpracované roky a výdělky každého zvlášť a vláda ji navýšila o 0,2 %, tedy nad rámec zákonného minima. Nejnižší možný starobní důchod tvoří od ledna 2027 dvakrát 5 170 Kč, dohromady tedy 10 340 Kč měsíčně, a lidé s minimálním důchodem si tak polepší víc než o pevnou část.
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Podle našeho modelového výpočtu vzrostou od ledna 2027 dva důchody s různě vysokou procentní výměrou takto:
Procentní výměra Přidání celkem 12 000 Kč 294 Kč 18 000 Kč 306 Kč Kdo dostane jen pevnou část
Lidem v předčasném starobním důchodu přiznaném po 30. září 2023 se procentní výměra až do řádného důchodového věku nezvyšuje. Přibude jim jen 270 Kč základní výměry.
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Jednorázový příspěvek 2 000 Kč je k 17. listopadu 2026 jen návrh v novele zákona o důchodovém pojištění (sněmovní tisk 270). Novela prošla druhým čtením a třetí je navržené na schůzi Sněmovny od 24. listopadu 2026. Pak ji čeká Senát a prezident. Obsahuje i automatické přidání k důchodu po dosažení vybraných vysokých věků, které je zatím rovněž jen návrhem.
Pokud by novela prošla ve znění, které doporučil výbor, dostal by 2 000 Kč jednorázově a bez žádosti každý, kdo má nárok na výplatu jakéhokoli českého důchodu přiznaného od data před 1. lednem 2027, a to aspoň po část rozhodného měsíce. Rozhodný měsíc je druhý po účinnosti zákona, tedy nejdřív březen 2027. Peníze by se vyplatily zároveň s důchodem a stejnou cestou jako on.
Kde zjistíte novou částku
Žádost podávat nemusíte. Zvýšení určuje nařízení vlády č. 177/2026 Sb. a ČSSZ ho provede sama. Dopis s novou částkou ale chodí poštou jen na zvláštní žádost. Pro lednové zvýšení ji bylo potřeba podat do 30. září 2026, a kdo ji podal už dřív, nemusel ji opakovat. Ostatní novou částku zjistí:
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Od 1. ledna 2027 se ze zkušebního screeningu rakoviny plic stane celostátní program pro lidi od 50 do 79 let včetně. Dosud platilo rozmezí 55 až 74 let. Podmínkou je kuřácká zátěž aspoň 20 balíčkoroků, přičemž jeden balíčkorok znamená krabičku denně po dobu roku.
Vyšetřuje se nízkodávkovým CT hrudníku a součástí programu je i pomoc s odvykáním kouření. Když CT něco odhalí, jde zatím jen o nález k došetření. Co přesně znamená, ukáže až další vyšetření, které lékař doporučí.
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Je vám 55 až 74 let, kouříte nebo jste dlouho kouřili a máte za sebou aspoň 20 balíčkoroků? Pak můžete o vyšetření požádat praktika či plicního lékaře hned, leden k tomu nepotřebujete. Ostatní lidé z nového rozmezí 50 až 79 let se do programu dostanou až od ledna 2027.
Sluch a péče doma mají nová pravidla
Orientační kontrola sluchu už dnes patří k preventivní prohlídce, na kterou má dospělý nárok jednou za 2 roky. Podle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví z června 2026 pro ni u lidí nad 50 let platí od 1. ledna 2027 jednotný postup. Lékař nebo vyškolený zdravotník použije krátký dotazník, test šepotem, obojí, nebo jednoduchý přístroj na měření sluchu.
Lidé nad 50 let mají od ledna 2027 při preventivní prohlídce jednotný postup kontroly sluchu. Ilustrační foto. Zdroj: Mark Paton / Unsplash.
Po padesátce se vyplatí připomenout lékaři při prohlídce i uši, což doporučuje i ministerstvo. A když se vám začne zdát, že ostatní mumlají, s návštěvou ordinace neotálejte.
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Podle úhradové vyhlášky pro rok 2027 se nově hradí návštěvy sestry z ordinace praktika u pacienta doma. Počítá se s nimi hlavně u nepohyblivých a chronicky nemocných pacientů a u seniorů. Cílem je, aby méně lidí zbytečně skončilo v nemocnici. Při nejbližší návštěvě u praktického lékaře s ním proberte sluch, kouření a screening plic, případně i návštěvu sestry doma.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.cssz.gov.cz/-/o-tistene-valorizacni-oznameni-pro-lednovou-valorizaci-lze-pozadat-do-konce-zari-opakovana-zadost-neni-potreba, https://pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/narizeni-vlady-o-zvyseni-duchodu-v-roce-2027, https://www.finance.cz/clanky/valorizace-duchodu-2027-jak-duchody-vzrostou-v-pristim-roce-oznamila-babisova-vlada/, https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/ministr-vojtech-podepsal-uhradovou-vyhlasku-pro-rok-2027-prioritou-je-financni-stabilita-dostupnejsi-pece-a-podpora-regionalnich-nemocnic/, https://mzd.gov.cz/?p=228616, https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2026/06/MP-k-provadeni-vysetreni-sluchu-u-dospelych-nad-50-let.pdf, https://mzd.gov.cz/?p=227504, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316689, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/320221, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zmeny-u-preventivnich-prohlidek-vic-laboratornich-testu-a-duraz-na-krehke-seniory-40527454, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/terenni-sestry-maji-pomahat-praktikum-agentury-domaci-pece-se-boji-ze-jim-zustanou-slozitejsi-374566, https://www.blesk.cz/clanek/848986, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2877530, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=270, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://energozrouti.cz/clanek/duchodci-lednove-prilepseni-penize-od-statu-az-v-breznu, https://www.cssz.gov.cz/-/od-ledna-2025-zvysi-pravidelna-valorizace-duchody-starobni-duchody-vzrostou-v-prumeru-priblizne-o-358-kc, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281281, https://pozitivni-zpravy.cz/clanek/skoro-kazdemu-duchodci-pribude-od-ledna-270-kc-v-prumeru-304-kc