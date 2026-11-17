Celý trik spočívá v tom, že „správný nástroj“ není jeden univerzální program. Záleží především na tom, jaké informace potřebujete do QR kódu uložit. Chcete sdílet odkaz na web? Stačí otevřít stránku v Google Chrome a v nabídce sdílení zvolit možnost „Vytvořit QR kód“. Hotovo máte během několika sekund, bez nutnosti cokoli instalovat. Potřebujete QR kód s heslem k domácí Wi-Fi, aby se hosté nemuseli ptát na složitou kombinaci znaků? Nebo chcete vytvořit digitální vizitku ve formátu vCard, kterou si druhá strana naskenuje přímo do kontaktů? Pro všechny tyto případy poslouží
QRCode Monkey. Jde o bezplatný webový nástroj, který zvládne všechny tři scénáře přímo v prohlížeči, bez registrace a bez rizika, že by vytvořený kód po čase přestal fungovat. Čtyři kroky a máte hotovo
Postup v QRCode Monkey je jednoduchý. Otevřete web, vyberete typ QR kódu (URL, Wi-Fi, vCard nebo třeba prostý text) a vyplníte příslušná pole. U Wi-Fi zadáte název sítě (SSID), heslo a typ zabezpečení. U digitální vizitky vyplníte jméno, firmu, telefonní číslo, e-mail a adresu.
Poté kliknete na „Create QR Code“, zkontrolujete náhled a stáhnete hotový kód. Nástroj nabízí export do formátů PNG, SVG, PDF i EPS. Pro tisk přitom výslovně doporučuje vektorový formát SVG, který lze zvětšovat bez ztráty kvality.
Pokud potřebujete vytvořit QR kód pouze pro webovou stránku, existuje ještě jednodušší cesta.
Nápověda Google Chrome popisuje, jak na počítači vygenerovat QR kód přímo z otevřené stránky prostřednictvím nabídky sdílení a následně ho stáhnout. Na Androidu můžete kód sdílet nebo uložit, zatímco na iPhonu Chrome nabídne sdílení prostřednictvím systémového dialogu. Žádnou další aplikaci k tomu nepotřebujete. Statický vs. dynamický: tady se láme cena
Všechny výše popsané kódy jsou statické. To znamená, že data, například webová adresa, heslo k Wi-Fi nebo kontaktní údaje, jsou zakódována přímo do černobílého vzoru. Jakmile kód vytisknete, jeho obsah už nelze změnit. Na druhou stranu nikdy nevyprší a nemá omezený počet skenování. QRCode Monkey výslovně uvádí, že jeho statické kódy jsou zcela zdarma, bez časového omezení a bez limitu počtu naskenování.
Existují ale také dynamické QR kódy. Ty ve skutečnosti obsahují pouze krátkou přesměrovací URL, jejíž cílovou adresu můžete kdykoli změnit, a to i poté, co už máte kód vytištěný a umístěný například na zdi. Dynamické kódy navíc umožňují sledovat statistiky skenování, například kolik lidí kód naskenovalo, odkud a kdy.
Zní to lákavě, jenže právě zde začíná placený režim. Služba QRCG by Bitly sice umožňuje vytvořit statický QR kód bez registrace (pro URL, vCard, Wi-Fi, text, e-mail nebo SMS), dynamické funkce jsou ale součástí pouze čtrnáctidenní zkušební verze. Po jejím skončení se dynamické kódy deaktivují a začnou přesměrovávat na servisní stránku. Statické kódy vytvořené během zkušebního období naštěstí zůstávají funkční.
Podobně funguje také mobilní aplikace QRBot, která nabízí více než 20 typů kódů včetně kontaktů a Wi-Fi, offline režim a historii. Bez předplatného má však omezený počet skenování a vytvořených kódů. Konkrétní limit vývojář nezveřejňuje a cena se liší podle regionu App Storu. Aplikace podporuje češtinu, což je příjemný bonus, ale zcela bezplatným nástrojem ji to nedělá.
Bezpečnost: QR kód není trezor
Je důležité rozumět jedné základní věci. Standardní QR kód je veřejně čitelný nosič dat. Kdokoli ho může naskenovat fotoaparátem a přečíst si jeho obsah, ať už jde o odkaz, heslo k Wi-Fi, nebo vaše telefonní číslo uložené ve vizitce. QR kód sám o sobě žádné šifrování ani ochranu heslem nenabízí.
Společnost
DENSO WAVE, která QR kód původně vyvinula, sice nabízí speciální variantu SQRC s omezeným přístupem k datům, ale i u ní výrobce výslovně upozorňuje, že nemůže zaručit bezpečnost zakódovaných informací.
Co z toho plyne pro praxi:
Wi-Fi heslo v QR kódu je pro hosty pohodlné řešení, ale kód nevystavujte na veřejně přístupném místě, pokud nechcete sdílet svou síť s každým kolemjdoucím. Vizitka ve formátu vCard obsahuje osobní údaje, proto si dobře rozmyslete, kolik informací do ní skutečně uvedete. Odkaz v QR kódu může vést prakticky kamkoli. Než naskenovaný kód otevřete, Google Camera zobrazí banner s náhledem cílové akce. Jde o užitečnou bezpečnostní kontrolu, nikoli však o stoprocentní ochranu.
Do veřejně vystaveného QR kódu zkrátka nevkládejte nic, co nechcete zpřístupnit každému, kdo kolem projde.
Který nástroj pro koho
Scénář Nejlepší volba Proč Rychlé sdílení odkazu Google Chrome Vestavěná funkce, žádné další kroky Wi-Fi heslo pro hosty QRCode Monkey Formulář přímo pro Wi-Fi, bez registrace Digitální vizitka (vCard) QRCode Monkey Podpora polí vCard, tiskové formáty zdarma Editace kódu po vytištění QRCG by Bitly Dynamické QR s přesměrováním (placené) Mobilní tvorba + historie QRBot Offline režim, více než 20 typů kódů (freemium)
U digitální vizitky je potřeba počítat s jedním háčkem. QRCode Monkey sám upozorňuje, že ne všechny čtečky QR kódů správně podporují standard vCard a některá pole se proto nemusí načíst správně. Hotový kód doporučujeme otestovat alespoň na dvou různých telefonech, ideálně na Androidu i iPhonu, a to ještě před jeho vytištěním.
Co se do QR kódu vlastně vejde
Podle dokumentace společnosti DENSO WAVE dokáže jeden QR kód pojmout až 7 089 číslic nebo více než 4 000 alfanumerických znaků. V praxi to znamená, že do něj kromě odkazu, hesla k Wi-Fi nebo digitální vizitky můžete uložit také prostý text, e-mailovou adresu, telefonní číslo, SMS, souřadnice místa, kalendářovou událost nebo třeba bitcoinovou adresu. Kapacita je tedy poměrně velkorysá. Omezení vyplývají spíše z konkrétního generátoru, který nemusí všechny tyto typy dat podporovat.
Statický QR kód vytvořený v QRCode Monkey nebo přímo v Chromu zůstane funkční tak dlouho, dokud existuje obsah, na který odkazuje. Samotný vzor se neopotřebuje ani nevyprší. Přestane být užitečný až ve chvíli, kdy například změníte heslo k Wi-Fi, webová stránka začne vracet chybu 404 nebo se přestěhujete na jinou adresu, než jaká je uvedená ve vaší vizitce.
Pro naprostou většinu běžných situací, jako je sdílení odkazu, zpřístupnění Wi-Fi návštěvám nebo předávání vizitek na konferenci, vám postačí statický QR kód z bezplatného nástroje. Platit se vyplatí až tehdy, když potřebujete měnit cílovou adresu i po vytištění kódu nebo sledovat, kolik lidí ho naskenovalo. Do té doby je nejlepší volbou nástroj, který otevřete v prohlížeči a během minuty máte hotovo.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík