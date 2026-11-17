Ráno je nálada ještě vstřícná. Měsíc se příznivě propojuje s Venuší a může přát setkáním, kultuře nebo obyčejnému příjemnému dni bez pracovního spěchu. Ve 12:47 českého času ale nastává první čtvrť Měsíce. Slunce ve Štíru a Měsíc ve Vodnáři se dostávají do napětí a můžeme pocítit potřebu něco konečně rozhodnout, posunout nebo se vůči něčemu vymezit. Odpoledne se energie ještě zesílí. Přibližně ve 14:28 stojí Měsíc proti Jupiteru a kolem 15:25 proti Marsu ve Lvu. Po včerejším přesném spojení Marsu s Jupiterem je v tom stále hodně síly, optimismu a sebevědomí — ale také sklon chtít příliš mnoho, příliš rychle a pokud možno hned. Proto dnes nebude hlavní umění něco začít. Hlavní umění bude poznat, kdy už stačí. Odpoledne po 15:25 se navíc energie trochu rozvolní a důležitá rozhodnutí není nutné tlačit. Až ve 22:19 vstoupí Měsíc do Ryb a večer dostane mnohem klidnější, citlivější atmosféru.
Heslo dne: Mít vlastní názor je výborné. Nemusíte ho ale každému doručit osobně.
Dnešní praktická drobnost: Když se ochladilo, zkontrolujte tlak v pneumatikách
Pokles venkovní teploty ovlivňuje také tlak v pneumatikách. Proto je listopad dobrý čas podívat se, zda jsou správně nahuštěné. BESIP doporučuje tlak pravidelně kontrolovat, minimálně jednou za měsíc. Výrobci pneumatik upozorňují, že přesnější měření získáte u studených pneumatik, tedy před delší jízdou. Správnou hodnotu nehádejte podle oka ani podle údaje na boku pneumatiky — řiďte se hodnotou doporučenou výrobcem konkrétního auta. Najdete ji například v návodu, na sloupku dveří nebo u víčka palivové nádrže. A jedna drobnost: moderní systém kontroly tlaku v autě je užitečný, ale nenahrazuje občasnou ruční kontrolu. Kontrolka se nemusí rozsvítit při každém menším poklesu. Takže při příštím tankování můžete věnovat pneumatikám dvě minuty. Kopnutí špičkou boty se za měření bohužel stále nepovažuje.
Beran
Dnešní energie vám může sednout až příliš dobře.
Mars s Jupiterem ve Lvu stále drží silnou ohnivou energii a Měsíc ve Vodnáři zvýrazňuje přátele, společnost, nové nápady a plány do budoucna.
Někdo může přijít s návrhem na výlet, akci nebo společný projekt a vám nebude chybět chuť říct ano.
To je v pořádku.
Jen odpoledne, kdy se Měsíc dostane proti Jupiteru a Marsu, může vaše nadšení překročit rozumné hranice.
Z jednoho výletu se může stát plán na tři dny, z jednoho úkolu reorganizace celého projektu a z drobného nesouhlasu debata o principu.
Není nutné vyhrát všechno.
Večer už vám prospěje něco klidnějšího.
Úterní rada Beranům: Když dnes zjistíte, že máte pravdu, můžete si ji klidně nechat chvíli pro sebe. Pravda má překvapivě dlouhou trvanlivost.
Býk
Dnešek vás může trochu vytáhnout z pohodlí.
Měsíc ve Vodnáři zvýrazňuje cíle, veřejnější roli a otázku, co chcete ještě změnit nebo dokázat.
Možná vás někdo překvapí návrhem, který by vás samotné nenapadl. Nebo zjistíte, že zavedený způsob už není tak praktický, jak býval.
Neodmítejte změnu automaticky.
Dopoledne je dobré na domluvu, ale odpoledne už může být kolem vás více hluku a sebevědomých lidí. Mars s Jupiterem ve Lvu zároveň aktivují domov a rodinu, takže právě tam může vzniknout spor o to, jak by se něco mělo udělat.
Nemusíte každou novinku milovat.
Stačí ji nejdřív pochopit.
Večer už bude mnohem klidnější a může vám prospět známá společnost nebo přátelé.
Úterní rada Býkům: Věta „tak jsme to vždycky dělali“ vysvětluje minulost. Ne vždycky budoucnost.
Blíženci
Dnešní Vodnář vám sedí.
Měsíc podporuje cestování, nové informace, kulturu, vzdělávání a chuť podívat se na svět z jiné strany.
A protože je volný den, může být ideální vyrazit někam, kam normálně není čas.
Výstava, památka, procházka městem, přednáška nebo obyčejné místo, kolem kterého pořád jezdíte a nikdy jste se tam nezastavili.
Odpoledne ale pozor na přehánění v komunikaci.
Mars a Jupiter vám mohou dodat chuť mluvit rychleji, důrazněji a ve větších souvislostech. Možná budete chtít každému vysvětlit svůj názor.
Zkuste místo toho položit jednu dobrou otázku.
Merkur už jde dopředu, takže komunikace se postupně uklidňuje. Nemusíte znovu otevírat každou debatu z minulých týdnů.
Úterní rada Blížencům: Dnes nemusíte vědět všechno. Úplně stačí dozvědět se něco, co jste ráno ještě nevěděli.
Rak
Dnešek může otevřít praktičtější témata kolem společných peněz, rodinných dohod, majetku nebo důvěry.
Pokud jste něco s partnerem či rodinou dlouho odkládali, dopoledne může být vhodné začít.
Jen nezačínejte větou: „Musíme si vážně promluvit.“
Existují i méně dramatické vstupy.
Odpolední opozice Měsíce k Marsu a Jupiteru může zvětšit rozdíly v názorech. Někdo bude chtít utratit, druhý šetřit. Někdo něco rozhodne rychle, jiný bude chtít čas.
Netlačte.
Dnešní první čtvrť je spíš o uvědomění, co potřebujeme změnit, než o tom vyřešit celý problém do večeře.
Večer se situace zklidní a budete mnohem citlivější na atmosféru než na čísla.
Úterní rada Rakům: Rodinný rozpočet se řeší lépe kalkulačkou než připomínkou toho, kdo před sedmi lety koupil naprosto zbytečný kávovar.
Lev
Dnes jste jedním z hlavních aktérů.
Mars a Jupiter se stále drží velmi blízko ve vašem znamení a Měsíc ve Vodnáři stojí přímo proti vám.
To znamená jediné: druzí lidé budou výrazní stejně jako vy.
Partner, přítel nebo člen rodiny může mít vlastní představu, kam jít, co dělat nebo jak něco řešit.
A možná je přesvědčený úplně stejně silně jako vy.
Dopoledne se dá velmi dobře domluvit. Odpoledne už může nastat přetahovaná o to, čí plán je lepší.
Zkuste vytvořit třetí variantu.
Dnešek může být mimořádně společenský a energický, pokud z něj neuděláte soutěž.
Večer už oceníte klidnější atmosféru.
Úterní rada Lvům: Když dva lidé chtějí být režisérem stejného dne, často pomůže připomenout si, že oba jsou zároveň také diváci.
Panna
Dnešní den se může točit kolem každodenního fungování, organizace a drobných změn, které vám mohou ušetřit čas.
Měsíc ve Vodnáři přeje jinému způsobu práce.
Něco, co jste roky dělali určitým způsobem, možná může být jednodušší.
Podívejte se po novém řešení.
Jen pozor na odpoledne.
Mars s Jupiterem v klidnější části vašeho horoskopu mohou způsobit, že se únava ozve až ve chvíli, kdy už jste si naložili příliš mnoho.
Nemusíte využít volný den k tomu, abyste dohnali všechno, co nebylo hotové minulý týden.
První čtvrť také připomíná, že některé nové návyky potřebují úpravu.
Když něco nefunguje dokonale po týdnu, nemusí to být špatný nápad.
Úterní rada Pannám: Svátek není náhradní pracovní den pro úkoly, které se nevešly do pondělí.
Váhy
Dnešní Vodnář vám může přinést opravdu příjemný den.
Zvýrazňuje radost, kulturu, tvořivost, lásku, děti, vnoučata a všechno, co člověka vytáhne z rutiny.
Venuše už je navíc v přímém pohybu ve vašem znamení a ráno se s Měsícem harmonicky propojuje.
Pokud máte možnost někam zajít nebo se s někým potkat, dopoledne je velmi příjemné.
Odpoledne ale pozor na velká očekávání. Mars s Jupiterem přinesou hodně společenské energie, takže můžete přijmout víc plánů, než se do jednoho dne vejde.
Nemusíte být všude.
A pokud se někdo ozve z minulosti, nemusíte okamžitě hledat hlubší význam.
Někteří lidé se ozvou prostě proto, že mají volno.
Úterní rada Vahám: Když máte na výběr ze tří dobrých možností, dvě můžete odmítnout. Tím se z nich nestanou špatné možnosti.
Štír
Slunce je stále ve vašem znamení a dnešní první čtvrť vás může trochu provokovat.
Měsíc ve Vodnáři zvýrazňuje domov, rodinu a potřebu dělat některé věci jinak.
Můžete zjistit, že něco, co doma fungovalo dlouho, už dnes všem nevyhovuje.
To nemusí být útok na tradici.
Možná je to jen čas na drobnou změnu.
Odpoledne může být citlivější. Mars s Jupiterem v oblasti vašich cílů a ambicí vám dávají chuť postupovat rychle, ale rodina nebo okolnosti mohou chtít něco jiného.
Nesnažte se prosadit všechno naráz.
Merkur už jde ve vašem znamení dopředu, takže máte větší jasno. Dejte ale čas také ostatním, aby vás dohnali.
Úterní rada Štírům: To, že jste si něco promysleli tři týdny, neznamená, že ostatní potřebují tři minuty, aby s tím souhlasili.
Střelec
Dnešek přeje pohybu.
Měsíc ve Vodnáři podporuje výlet, setkání, rozhovory a objevování míst ve vašem okolí.
Mars s Jupiterem ve Lvu navíc pořád zesilují cestovatelskou chuť. Můžete tedy začít u krátké procházky a během oběda plánovat cestu přes půl Evropy.
Pro Střelce naprosto běžný vývoj.
Dnešní první čtvrť ale přináší jeden užitečný test: pokud jste kolem novoluní 9. listopadu něco začali nebo plánovali, teď se může objevit první praktická překážka.
Nevzdávejte to.
Jen plán upravte.
Odpoledne počítejte s větší netrpělivostí. Nenechte si dobrý den pokazit frontou, zpožděním nebo člověkem, který chodí pomaleji.
Úterní rada Střelcům: Cíl cesty je důležitý. Ale pokud se cestou pořád rozčilujete, možná vám uniká půlka výletu.
Kozoroh
Dnešní den zvýrazňuje peníze, hodnoty a otázku, co vám za něco opravdu stojí.
Měsíc ve Vodnáři může přinést nový pohled na výdaj nebo způsob, jak něco zařídit levněji či jednodušeji.
Zvažte ho.
Nemusí být tradiční, aby byl rozumný.
Mars s Jupiterem ale současně zesilují oblast společných peněz a závazků. Pokud tedy s někým řešíte větší nákup, rodinnou investici nebo společný plán, odpoledne může být těžší udržet střídmost.
Všechno bude vypadat větší, důležitější a naléhavější.
Není.
První čtvrť je vhodná k úpravě plánu, ne k finančnímu skoku do neznáma.
Úterní rada Kozorohům: Když rozpočet říká „možná“, není nutné ho přeložit jako „ano, jen buď odvážnější“.
Vodnář
Měsíc je většinu dne ve vašem znamení a dnešní první čtvrť se vás týká výrazně.
Můžete silněji cítit potřebu něco udělat po svém, říct vlastní názor nebo změnit směr.
To je užitečné.
Jenže naproti vám stojí Mars a Jupiter ve Lvu a druzí lidé dnes rozhodně nebudou pasivní.
Někdo může být stejně přesvědčený jako vy.
Místo souboje dvou velkých myšlenek zkuste spolupráci.
Dnešek je totiž výborný na situaci, kdy jeden přinese odvahu a druhý originální nápad.
Pokud jste kolem 9. listopadu něco začali, teď se může ukázat první překážka. Berte ji jako test konstrukce, ne jako důvod plán zahodit.
Večer už netlačte na řešení.
Úterní rada Vodnářům: Svoboda vlastního názoru zahrnuje i nepříjemnou možnost, že ji má také ten druhý.
Ryby
Většina dne je pro vás trochu klidnější.
Měsíc ve Vodnáři se pohybuje v oblasti odpočinku, vnitřního světa a věcí, které si potřebujete promyslet sami.
Nenechte se proto strhnout dnešní všeobecnou energií k programu od rána do večera.
Můžete klidně něco podniknout, ale nechte si i chvíli bez lidí.
Mars s Jupiterem zesilují běžné povinnosti a mohou vytvořit pocit, že by bylo ideální využít volný den k práci.
Není.
Ve 22:19 pak Měsíc vstoupí do vašeho znamení a nálada se změní. Večer můžete být citlivější, vnímavější a mít jasnější pocit, co vlastně chcete během dalších dnů.
Nechte myšlenky přijít.
Nemusíte z nich ještě v noci dělat plán.
Úterní rada Rybám: Když vás večer napadne něco důležitého, napište si to. Velká rozhodnutí mají jednu výhodu: většinou přežijí do rána.