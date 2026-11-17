Nedělní oběd s rodinou, k jídlu džbán vody pro všechny a na konci nemilé překvapení. Na účtu je položka za vodu z kohoutku, o jejíž ceně u stolu nikdo nemluvil. Musí ji host zaplatit?
Voda na stole, cena na účtu
Kritici upozorňují na praxi části podniků. Host vodu nedostane jako placenou položku nabídnutou s cenou. Prostě ji má na stole, a proto počítá s tím, že je zdarma. Kolik stála, zjistí teprve při placení.
Častěji se za litr vody z kohoutku platí zhruba 50 Kč, v krajních případech se na účtu objeví i kolem 100 Kč za karafu. Ilustrační foto. Zdroj: Alexey Demidov / Pexels.
Rozpětí je obrovské: od krajních případů kolem 100 Kč i víc za karafu nebo džbán přes vyšší desítky korun až po podniky, které vodu nosí bez placení. Častěji se platí zhruba 50 Kč za litr, takovou cenu měly podniky třeba v Brně na začátku roku 2025. Konkrétní případy přemrštěných účtů za vodu popisují zdroje pod článkem.
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Žádný český zákon neříká, že by voda musela být zdarma, a neurčuje ani její cenu. Podnik si ji stanoví sám. Když ji má v lístku nebo ji obsluha řekne předem, smí chtít i vysokou částku. Zákon o cenách mu zakazuje jen zneužít výhodnější hospodářské postavení, tedy prodej bez podstatné cenové konkurence, k nepřiměřenému prospěchu.
Hranici určuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Podle jeho § 13 odst. 2 má zákazník právo zjistit cenu v korunách dřív, než se rozhodne objednat. Podnik to splní cenou uvedenou u zboží nebo ceníkem na viditelném místě, v restauraci typicky nápojovým lístkem. Jiný přiměřený způsob zákon připouští jen tam, kde nejde použít ani jedno z toho.
Na tuto povinnost odkazuje § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Na dodržování dohlíží Česká obchodní inspekce.
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Podle výkladu Lukáše Zeleného, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, z ledna 2018 pro Novinky.cz nesmí účtenka obsahovat poplatky, na které host nebyl předem upozorněn, a takový poplatek host platit nemusí. Nejlepší je sporu předejít, a když už nastane, postupovat klidně a slušně:
Než si vodu objednáte, zeptejte se obsluhy na cenu. Při placení projděte účet a porovnejte ho s lístkem. Položku, o jejíž ceně jste nevěděli, rozporujte hned u stolu. Když se s podnikem nedohodnete, můžete podat podnět České obchodní inspekci. Proč si podniky za vodu účtují
Restauratéři namítají, že host platí práci obsluhy, nádobí, jeho mytí a provoz podniku. Kdyby vodu rozdávali zdarma, promítlo by se to podle nich do vyšších cen jídel nebo jiných nápojů.
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Luboš Kastner, který v Hospodářské komoře zastupuje gastronomické podniky, řekl CNN Prima NEWS: „Chodit do gastronomie na kohoutkovou vodu zdarma je úplný nesmyslný nesmysl.“
Samotná voda z vodovodu je přitom velmi levná. Metr krychlový vody v Praze stojí pro rok 2026 včetně DPH 157,21 Kč, takže litr vyjde pod 16 haléřů. Podle orientačního přepočtu by se za 100 Kč z pražského vodovodu natočilo přibližně 636 litrů.
Litr vody z pražského vodovodu vyjde v roce 2026 na méně než 16 haléřů. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash. Co doopravdy chce Brusel
Od 12. srpna 2026 se používá nařízení (EU) 2025/40 o obalech. Jeho čl. 43 odst. 6 ukládá členským státům vést restaurace, bary, kavárny, jídelny a další stravovací služby k tomu, aby hostům nabízely kohoutkovou vodu bez poplatku nebo jen za nízký příplatek za obsluhu.
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Platí to jen tam, kde je voda z kohoutku k dispozici, a nalévat se má do nádoby na opakované použití nebo k dalšímu plnění. Cílem je méně odpadu z obalů. Přímou povinnost dávat vodu zdarma ale nařízení restauracím neukládá a záleží na tom, co zavedou jednotlivé státy.
Jinde v Evropě mají vlastní pravidla. V Anglii a Walesu rozhoduje licence: pitnou vodu zdarma musí na požádání nalít podniky, které smějí prodávat alkohol, ostatní nemusejí. Ve Francii může o karafu kohoutkové vody bez placení požádat host, který si u stolu objedná jídlo. Kdo přijde jen pro vodu, nárok na ni nemá.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/kohoutkova-voda-v-restauracich-zdarma-vymysl-choromyslneho-idiota-popsal-narizeni-pohlreich-463260, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/605193-voda-v-restauracich-zdarma-evropska-unie-chce-pravidlo-zavest-do-dvou-let, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-novy-plan-eu-hospody-by-mely-nalevat-levnou-kohoutkovou-vodu-267928, https://svet-potravin.cz/voda-za-par-haleru-na-uctu-nejdrazsi-napoj-karafa-prekonala-vino-i-dzus-ma-restaurace-pravo-si-uctovat-astronomicke-sumy-za-nic/, https://www.euronews.com/travel/2026/05/29/italy-tap-water-not-guaranteed-rules-for-restaurants-bars-and-hotels-across-europe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32025R0040, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634, https://www.novinky.cz/clanek/finance-reklamovat-muzete-i-jidlo-v-restauraci-40057121, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-hlavni-mesto-praha-prazane-si-pristi-rok-priplati-za-vodne-a-stocne-40553522, https://energozrouti.cz/clanek/kohoutkova-voda-v-restauraci-cena-voda-zdarma
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