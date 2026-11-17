Hrad vznikl na důležité hranici
Historie Slezskoostravského hradu sahá do druhé poloviny 13. století. Stál na pravém břehu Ostravice, která tehdy tvořila hranici mezi českým a polským územím. Jeho úkolem bylo chránit důležitou hranici i obchodní cesty v okolí. První nepřímá písemná zmínka o hradu pochází
z roku 1297.
V 16. století se původní gotická pevnost proměnila v renesanční zámek. Rozsáhlou přestavbu zahájil Jan Sedlnický z Choltic, který hrad získal v roce 1508. Přibyly obytné a hospodářské prostory a vznikla také vstupní brána s věží, která patří k nejvýraznějším dochovaným částem areálu.
Od roku 1714 patřil zámek rodu Wilczků. Jeho osud však začala stále výrazněji ovlivňovat
těžba uhlí. Ve Slezské Ostravě se uhlí dobývalo už od 18. století a postupně se těžební činnost přiblížila přímo k zámeckému areálu.
Pod hradem se těžilo, zdi se rozestupovaly
První doložené škody způsobené důlní činností pocházejí z 90. let 19. století. V budovách se objevovaly hluboké trhliny, praskaly stropy a problémy měla také vodovodní a kanalizační síť. Opravy často dlouho nevydržely a některé části zámku se staly nebezpečnými pro obyvatele.
Hlavní palác byl už od roku 1918 neobyvatelný. Důlní činnost pokračovala i v dalších desetiletích a postupně měnila také výšku terénu. Dlouho se uvádělo, že hrad poklesl přibližně o 16 metrů. Nový archivní výzkum, který byl zveřejněn na podzim 2024, však přinesl přesnější údaj. Podle materiálů objevených v archivech důlní společnosti se stavba propadla o 8 až 11 metrů.
Těžba přitom nebyla jedinou příčinou zkázy. V roce 1933 při odstraňování trámů jeden z dělníků utrpěl smrtelný úraz. Stavební úřad proto nechal značnou část objektu uzavřít, aby se předešlo dalším nehodám. Otevřené části stavby ale nebyly dostatečně zabezpečeny a déšť, vítr i mráz urychlovaly její rozpad. V roce 1944 navíc Ostravu bombardovalo spojenecké letectvo a bomby dopadly i v těsné blízkosti hradu.
V roce 1954 měl přijít konec
Po druhé světové válce přešel majetek Wilczků do rukou státu. Zřícenina se dostala
do správy dolu Trojice a její stav byl stále horší. V únoru 1954 byl na hrad vydán demoliční výměr. Záměr stavbu zbourat se ale nepodařilo prosadit. Zásah památkových orgánů pomohl demolici zastavit a hrad zůstal stát.
To ovšem neznamenalo, že se k němu začalo přistupovat jako k cenné historické památce. Části zdiva a konstrukcí se rozebíraly dál a v roce 1965 byla
buldozerem odstraněna také jediná dochovaná pozdně gotická bašta.
Další nešťastná kapitola přišla na konci 70. let. Tehdejší vedení Slezské Ostravy chtělo z areálu vytvořit kulturní středisko. V letech 1979 až 1989 proto probíhala rozsáhlá přestavba, která však neměla potřebná povolení a narážela na odpor památkářů. Část původního paláce byla dokonce zbourána a na jejím místě začaly vznikat nové stavby. Plán počítal s hotelem, vinnými sklepy, salónky i venkovním tanečním sálem. Projekt nakonec zastavil nedostatek peněz.
Slezskoostravský hrad | Zdroj: Depositphotos.com Ostrava hrad zachránila
Po dalších změnách vlastníků se areál dostal do majetku města Ostravy. To jej získalo v roce 2000 a následně zajistilo nezbytnou rekonstrukci.
V květnu 2004 se Slezskoostravský hrad znovu otevřel veřejnosti.
Z původního středověkého sídla se toho ovšem zachovalo jen málo. Návštěvníci dnes mohou vidět část paláce, několik vnitřních zdí, zbytky opevnění a renesanční vstupní bránu s věží. Současná podoba areálu je výsledkem nejen historického vývoje, ale také pozdějších zásahů a rekonstrukcí.
Dnes hrad slouží jako kulturní a společenské centrum. Konají se tu koncerty, festivaly, jarmarky i Letní shakespearovské slavnosti. Jeho příběh přitom připomíná, jak zásadně dokázala průmyslová těžba proměnit nejen ostravskou krajinu, ale také stavby, které v ní stály po staletí.
Zdroje článku:
slezskoostravskyhrad.cz, ostrava.rozhlas.cz, hrady.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá