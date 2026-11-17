„Babi, kup nám pralinky!“
„Proč bych vám je měla kupovat?“
„Na mlsání.“
„To tedy ne, tyhle pralinky nejsou jen tak na mlsání, to jsou pralinky rukodělné, z pravé čokolády, každou musel někdo profesionálně udělat. Tyto pralinky si musíte zasloužit. Žádné jen tak na mlsání.“
Přijímací zkoušky na osmileté gymnázia jsou těžké. A v Praze zejména. Je to pro ty malé děti stres. Na druhé straně, holka je chytrá.
„Aní, chtěla bys jít na osmileté gymnázium?“
„Holky povídaly, že to zkusí.“
„Jak zkusí?“
„Tak, že by zkusily jít na ty testy.“
„To je zbytečné tam chodit.“
„Ale já bych..“
„Tady nesmíš bycha honit, musíš se naučit, s mamkou projdete češtinu, s dědou matiku. Stejně nemá v důchodu co na práci.“
„Babi nějak ti to jde!“
Jde, ale jak dosáhnout, aby se holka učila a nestresovala, to mi jasné nebylo. Když jsem se já učila na těžkou zkoušku, tak jsem učení prokládala. Třeba, chvíli chemie, chvíli červená knihovna, chvíli patologie, chvíli Karel May. Na mikroby byl nejlepší Švejk. Z Budějovic do Putimi. Šlo to, a ještě jsem se dobře bavila.
Byly prázdniny, po vánočních svátcích. Děti se spokojeně rozvalovaly u televize. Všude hrníčky od čehokoli, skořápky z oříšků, banánové slupky, papírky a špinavé talířky. Pohoda.
A najednou přišel do obýváku děda a vytasil testy z matiky. Byla jich hezká hromádka.
„Jsem připravenej.“
Aňa převrátila oči. Tak to tedy ne. Prázdniny si nedá zaneřádit matikou.
Co s tím, horákyně, teď buď chytrá!
„Děcka, nač to koukáte“?
„Babí, neruš! Peče celá země. Přes školní rok jsme nestihli.“
Soutěžící míchají, pečou, něco se připaluje, teče krém. Je to drama. Nestíhají, pak někdo pomáhá, poslední minuta a už pochodují s tácem, na kterém je konečný produkt.
Pepíček Maršálků řízne a nadobro zničí jejich práci. Uždibuje a ofrňuje. To se nedopeklo, to zase přepeklo, krém teče, probůh, vy jste tam dala mascarpone, to nevíte, že já mascarpone nemám rád.
Já bych ho hnala! Hlad na jeho mlsnou hubu. Ale děti na něj, čumí jak na svatý obrázek.
„Babí, my by bychom chtěly taky.“
„Co taky?“
„Péct, sami!“
„Ale, já nemám čas, musím uklízet, vařit a pak, Aní se má učit matiku, to se stihne.“
„My ti pomůžeme, budeme uklízet, Aní bude makat s dědou. Od zítra! Když uděláme, co máme na práci, můžeme péct?“
PEPÍČKU ZLATEJ! Vytáhla jsem kuchyňskou váhu, tohle musí být profesionální pečení. Pak děti vybraly recept s přesným popisem práce. Profesionálové pracují rychle a přesně. Všechno váží a dodržují pracovní postup.
Fungovalo to. Nevadilo, že děda byl na matiku přísný, Maršálek taky při pečení neprominul.
Děti uklízely, Aňa počítala, pak pekly, my je hodnotili, hezky uždibovali a ofrňovali.
Soutěžící slibovali zlepšení, pak svoje díla fotili, a sbírali lajky. Nakonec všechno snědli.
„Babí, kdo je to profesionál?“
„To je takový člověk, který umí.“
„Josef Maršálek je tedy profesionál. My budeme též, když se vyučíme a budeme umět!“
Propekli jsme se vánočními prázdninami, pak byly ještě jarní. To už Aňa s dědou opakovali.
„Babí, už jsme profesionální pekaři.“
„Jste, protože umíte a Aní je taky profesionální žák, protože taky umí.“
„Tak jim Aní, ukaž, co jste se s dědou naučili, žádné, že si to zkusíš.“
„Jak to šlo?“
„No víš babí, nejdřív dobrý, pak jsem se na jednom příkladu zasekla, ale vzpomněla jsem si na skořicový šneky, víš, ty co jsme je pekly, tehdy jsme s dědou řešili podobný příklad a už to pak šlo.“
Tak se nám ta holka na osmileté gymnázium propekla.
„Aní, něco pro tebe mám.“
Profesionální pralinky z Velkých Losin se na ni smály z celofánového sáčku.
Tenhle příběh se skutečně letos přihodil.