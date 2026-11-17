Páteční večer, na který se nedalo zapomenout
Dne 17. listopadu 1989 vyšli v Praze do ulic studenti, aby si připomněli výročí nacistického uzavření českých vysokých škol a smrti Jana Opletala. Původně povolené shromáždění se změnilo v protest proti komunistickému režimu. Když průvod dorazil na Národní třídu, bezpečnostní složky demonstrantům zatarasily cestu. Následoval tvrdý zásah, při němž byli lidé biti a utrpěli zranění. To je doložená událost, na níž nic nemění pozdější vyvrácení jedné z nejznámějších zpráv následujících dní.
V atmosféře nedůvěry ke státním sdělovacím prostředkům se informace o násilí šířily především prostřednictvím osobních svědectví, telefonátů, neoficiálních informačních sítí a zahraničního rozhlasu. Lidé věděli, že stát není ochoten popsat vlastní zásah otevřeně. Proto také mohlo mít tvrzení o smrtelném následku zásahu mimořádný účinek. Znělo strašně, ale v kontextu policejní brutality nepůsobilo automaticky jako něco nemožného.
Jak se objevilo jméno Martin Šmíd
Ve dnech po demonstraci se rozšířilo tvrzení, že při zásahu zahynul student matematicko-fyzikální fakulty jménem Martin Šmíd. Na začátku známého informačního řetězce stála Drahomíra Dražská, která vyprávěla o údajně mrtvém mladíkovi. Její sdělení postupně putovalo přes další lidi k okruhu disidentů a nakonec k Petru Uhlovi, spojenému s nezávislou Východoevropskou informační agenturou. Zpráva odešla do zahraničí 18. listopadu a prostřednictvím zahraničního rozhlasu se vracela k domácím posluchačům.
Právě mechanismus tohoto šíření je mimořádně důležitý. Informace získávala na naléhavosti a zdánlivé důvěryhodnosti tím, že ji lidé slyšeli z vysílání, které obvykle považovali za spolehlivější než oficiální propagandu. Její cesta přes více prostředníků však neznamenala, že původní tvrzení bylo nezávisle potvrzené. Ve skutečnosti šlo o reprodukované svědectví, jehož klíčový předpoklad se ukázal jako nepravdivý.
Mrtvý student, který mohl promluvit
Brzy vyšlo najevo, že student Martin Šmíd je naživu. Navíc existovali dva studenti stejného jména spojení s dotčenou fakultou, což ověřování zpočátku komplikovalo. Režim se pokusil falešnou zprávu využít jako důkaz údajné lživosti opozice. Jenže svědectví o policejním násilí tím nevymazal. Společnost už sledovala i další zprávy: studentské stávky, mobilizaci divadelníků, vznik Občanského fóra a postupné oslabování komunistické moci.
Zvláštní je, že se z údajné oběti stal skutečný člověk, který musel v následujících letech opakovaně vysvětlovat, že s fámou neměl nic společného. V pozdějších rozhovorech upozorňoval, že příběh se ve skutečnosti týkal především jeho jména, nikoli jeho vlastního jednání. Výrok o smrti, který někdo jiný vytvořil a šířil, zůstal dlouho součástí jeho veřejné identity.
Byla to provokace tajné policie?
Zde začíná část příběhu, která svádí k jednoduchému konspiračnímu vysvětlení. Některé interpretace spojovaly vznik fámy s plánovanou akcí Státní bezpečnosti, která měla urychlit politické změny nebo je nasměrovat určitým směrem. K dispozici však nejsou důkazy, které by dovolovaly takovou teorii vydávat za potvrzený závěr. Zpráva parlamentní vyšetřovací komise zmiňovala nejasnosti a zkoumala možnost manipulace; samotná existence vyšetřovacích hypotéz však není důkazem existence plánu.
Historik Pavel Žáček publikoval podrobnou rekonstrukci vyšetřovacího spisu týkajícího se fámy. Dokumenty ukazují, jak se vyšetřovatelé pokoušeli zrekonstruovat jednotlivé kontakty, nahrávky, výpovědi a pohyb osob. Sama Dražská v rozhovoru po dvaceti letech tvrdila, že příběh vymyslela a pro StB nepracovala. To je její pozdější výpověď, nikoli nezávislý důkaz, který by definitivně objasnil všechny okolnosti. Historicky poctivé je přiznat, kde prameny umožňují rekonstrukci a kde zůstává nejistota.
Proč nepravdivá zpráva nepřepisuje pravdivou revoluci
Fáma o Martinovi Šmídovi jistě posílila emoce ve dnech, kdy se společnost rychle mobilizovala. Z toho ale nelze automaticky vyvodit, že revoluci způsobila, nebo že byla celá listopadová změna předem zinscenována. Protest měl širší příčiny: nespokojenost s režimem, dlouhodobou občanskou aktivitu, vývoj v sousedních zemích, ztrátu legitimity komunistického vedení a především skutečný zásah proti demonstrantům.
Dnes nás příběh může svádět ke dvěma zcela opačným chybám. Jednou je brát falešnou zprávu jako důkaz neomezené moci tajných režisérů dějin. Druhou je tvářit se, že když student nezemřel, nebylo násilí na Národní třídě tak vážné. Ani jedna verze neodpovídá dochovaným faktům. Právě v tom tkví nejdůležitější poučení z této historické epizody: pravdivost jednotlivých tvrzení musíme zkoumat pečlivě i tehdy, když vznikají uprostřed události, jejíž spravedlivý smysl je jinak zřejmý.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Federální shromáždění ČSFR – Zpráva vyšetřovací komise k událostem 17. listopadu 1989, část 5 [2], Federální shromáždění ČSFR – Zpráva vyšetřovací komise, část 6 [3], Pavel Žáček – Fáma o smrti Martina Šmída a její vyšetřování, Securitas Imperii [4], Aktuality.sk – Rozhovor s Martinem Šmídem o listopadové fámě [5]. img ai generated