jsem měla dlouho zaškatulkované jako jídlo z Vepřenky bufetu. Rychlovka do ruky, ubrousek, navrch cibule a k tomu hořčice ze žluté plastové lahve. Doma by mě je dřív skoro nenapadlo připravovat. Až mi jednou kamarádka ukázala, že na nich vlastně není nic záludného. Od té doby po kupovaných nesahám. Domácí vepřenky jsou šťavnatější, voní česnekem a majoránkou a s obyčejným obstojí líp než ledacos, co se prodává přes pult. chlebem
Vepřenky s cibulí patřily mezi stálice , hospod a jídelen. Doba to nebyla zrovna idylická, ale tyhle socialistických bufetů masové placičky si cestu dál našly. A není se moc čemu divit.
U nás doma mizí vepřenky dřív, než stačím pořádně nakrájet cibuli a okurky. Syn si pro ně chodí ještě horké, někdy rovnou k pánvi, manžel si je
druhý den bere mezi chleba do práce. Není za tím žádná velká kuchařská věda. Důležitá je dobře ochucená směs, trochu času a klid při smažení. Když se s placičkami začne hýbat moc brzy, umí se rozpadnout dřív, než se na nich udělá pevnější kůrka.
Můj tip: Než začnete placičky tvarovat, dejte masovou směs aspoň na 15 minut do lednice. Zpevní a na pánvi se s ní pak pracuje mnohem jistěji. Pokud je směs řídká, přidejte ještě lžíci strouhanky; jestli je naopak moc hutná, pomůže trocha studené vody. Hořčici do masa nevynechávejte. Dává vepřenkám tu známou chuť z hospody nebo starého bufetu. Recept na domácí vepřenky s cibulí a hořčicí
Z uvedeného množství připravíte
4 poctivé porce. Celková délka přípravy: 45 až 50 minut Ingredience pro přípravu 600 g mletého vepřového masa 1 menší cibule 2 stroužky česneku 1 vejce 1 až 2 lžíce strouhanky 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička sladké papriky sůl a pepř podle chuti majoránka podle chuti olej na smažení
K podávání: 4 krajíce chleba červená cibule kyselé okurky plnotučná hořčice Postup přípravy šťavnatých vepřenek
1.
Mleté maso vložte do větší mísy. Lepší je, když není úplně studené přímo z lednice. Na pánvi se pak chová rovnoměrněji; u ledového masa se povrch rychle zatáhne, zatímco střed může zůstávat pozadu.
2. Cibuli nakrájejte
najemno. Opravdu na malé kostičky, ne ledabyle nahrubo, jinak bude v placičkách zbytečně vystupovat. Přidejte ji k masu spolu s prolisovaným česnekem.
3. Do mísy přidejte také
vejce, hořčici, sladkou papriku, majoránku, sůl a pepř. S majoránkou bych nebyla přehnaně opatrná. Dvě pořádné špetky udělají ve vůni hotových vepřenek velký rozdíl. Foto: Cooky.cz, Hospodský hit domácí kuchyně: Vepřenky z mletého masa, které voní po česneku a cibulce a chutnají líp než od řezníka Přisypte strouhanku
4. Nejdřív dejte jednu lžíci, směs propracujte a teprve potom se rozhodněte, jestli potřebuje další. Maso má držet tvar, ale nesmí působit vysušeně. Když se lepí na ruce víc, než je příjemné, trochu strouhanky navíc mu neuškodí.
5. Mísu zakryjte a dejte na
15 minut do lednice. Ten krátký odpočinek není zbytečnost. Směs se zpevní a placičky se potom tvarují podstatně líp.
6. Ze směsi vytvarujte
oválné placičky, asi velikosti větší dlaně a zhruba centimetr a půl vysoké. Příliš tenké se snadno vysuší. Moc vysoké se zase hůř propékají uprostřed.
7. Na pánvi rozehřejte
olej na středně vyšší teplotu. Nechte ho opravdu zahřát, než vložíte maso. Horký tuk rychle zatáhne povrch a šťáva zůstane lépe uvnitř.
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8. Vepřenky smažte
5 až 7 minut z každé strany, dokud nezezlátnou. Od pánve se v téhle chvíli nevyplácí odcházet. Neotáčejte je pořád dokola; jakmile se placička sama pustí ode dna, je čas ji obrátit.
9. Hotové vepřenky položte na
2 až 3 minuty odpočinout na papírovou utěrku. Vsákne přebytečný tuk a šťáva se v mase trochu usadí.
10. Na krajíce chleba rozložte kolečka
červené cibule a plátky kyselé okurky, navrch dejte vepřenku a přidejte pořádnou dávku hořčice. Tahle bufetová klasika nepotřebuje nic složitého navíc. Tipy redakce: Výběr masa: Nejlépe se osvědčuje mleté vepřové z plece. Má přirozený podíl tuku, díky kterému zůstanou placičky šťavnaté. Hodně libové maso z kýty bývá po usmažení sušší, někdy až nepříjemně tuhé. Bez strouhanky: Pokud doma strouhanku nemáte, použijte lžíci ovesných vloček nebo kousek starší housky namočené v mléce a dobře vymačkané. Ostřejší varianta: Do směsi můžete přidat půl lžičky chilli vloček nebo lžičku worcesterské omáčky. Chuť bude výraznější a lehká pikantnost si s hořčicí rozumí velmi dobře. Správná propečenost: Vepřové maso musí být vždy propečené celé. Na řezu nesmí zůstat růžový střed. Pokud váháte, jednu vepřenku nařízněte; bledý střed znamená vrátit ji ještě na pánev a nechat pod pokličkou dalších 3 až 5 minut.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline