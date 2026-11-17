Plné vozíky potravin, dětské výživy a hygienických potřeb. Do podzimní Sbírky potravin se zapojil Andrej Babiš s Monikou, první dáma Eva Pavlová i další politici.
Andrej Babiš tentokrát nevyrazil na dobročinný nákup sám. Do podzimního kola Sbírky potravin se zapojil společně se svou ex-partnerkou Monikou Babišovou a výsledkem byly plné nákupní vozíky. Na fotografii, kterou premiér zveřejnil na sociálních sítích, jsou vidět především věci pro malé děti jako plenky, přesnídávky a příkrmy. Nechybí ani trvanlivé potraviny, například těstoviny a rýže. Lidé měli z jejich společné akce nemalou radost, jak jsme na In-Lifestyle.cz zaznamenali.
Babišovi spojili síly pro dobrou věc
„Dnes jsem znovu podpořil Sbírku potravin. Tentokrát jsme vyrazili s Monikou a společně jsme nakoupili pro lidi, kteří to potřebují,“ napsal Babiš. Zároveň vyzval veřejnost, aby při běžném nákupu přidala něco navíc: „Přidat se můžete i vy. Stačí při nákupu přihodit trvanlivé potraviny nebo drogerii a předat je dobrovolníkům za pokladnou. Klidně jen pár věcí. Všechno se počítá,“ vzkázal Babiš na Facebooku.
Pro manžele přitom nejde o první podobnou aktivitu. Sbírku podporují opakovaně a ani skutečnost, že už netvoří partnerský pár, jim evidentně nebrání v tom, aby se při dobročinných příležitostech objevili společně, což je opravdu hezké.
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Eva Pavlová zamířila přímo mezi dobrovolníky
Do pomoci, byť jinde, se zapojila také první dáma Eva Pavlová. Ta nezůstala pouze u veřejné podpory, ale vyrazila přímo do skladu potravinové banky. Společně s dalšími dobrovolníky pomáhala s tříděním zásob, kompletováním balíčků a přípravou darovaných věcí pro jejich další distribuci, jak ukázal na sociálních sítích. Pavlová obecně upozorňuje na situaci lidí, kteří se ocitli v obtížných životních podmínkách. Pro rodiny s dětmi mohou být výdaje za plenky, dětskou výživu nebo hygienické potřeby velkou zátěží.
Mezi politiky, kteří se do sbírky zapojili, patřil třeba také poslanec Marek Výborný. Pomáhal přímo v chrudimském obchodě Lidl a vyzýval zákazníky, aby při nákupu přidali alespoň jednu trvanlivou potravinu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka podpořil akci veřejnou výzvou a připomněl význam solidarity s lidmi v nouzi. Zapojil se rovněž ministr dopravy Ivan Bednárik, který nakoupil plný košík potřebných věcí, stejně jako například Vít Rakušan. Vedle samotných darů politici upozorňovali také na práci dobrovolníků, bez nichž by se potraviny a drogerie k potřebným nedostaly.
Jedna sbírka pomůže, systémová podpora je ale důležitější
Podzimní Sbírka potravin se konala 14. listopadu ve více než 3 560 prodejnách a zapojilo se do ní přes šest tisíc dobrovolníků. Podařilo se shromáždit přibližně 800 tun pomoci, která prostřednictvím potravinových bank zamíří k seniorům, samoživitelům, rodinám s dětmi i dalším lidem v obtížné situaci.
Podobné akce mají jednu velkou výhodu: zapojit se může prakticky každý, a to i bez velkých finančních možností. Někdo přidá do košíku těstoviny, jiný dětskou výživu nebo hygienické potřeby. Další věnuje svůj čas třídění zásob a přípravě balíčků. Na tom je hezky vidět, že pomoc nemusí mít jen jednu podobu. Potravinové banky ji navíc potřebují nejen během velkých sbírek, ale po celý rok.
Babišův nákup je samozřejmě sympatické gesto, stejně jako práce Evy Pavlové a dalších politiků. U premiéra je ale namístě připomenout, že jako miliardář má nesrovnatelně větší možnosti než lidé, kteří sami obrací každou korunu, a přesto do sbírky přispějí. Několik plných košíků pro něj představuje jinou finanční zátěž než pro běžnou domácnost.
Své prostředky i politický vliv by mohl (nejen on) využít také k dlouhodobější pomoci, například k prosazení účinnější podpory samoživitelů a rodin žijících na hranici chudoby. Jednorázová sbírka dokáže rychle ulevit konkrétním lidem, ale důležitější je, aby pomoc nekončila s posledním dobrovolníkem u pokladny.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Babišovi vyrazili na nákup pro potřebné. Miliardář naplnil 2 košíky, přidal se i Bednárik a Rakušan byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.