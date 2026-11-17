Poslední víkend na chatě má svůj rituál: vypustit vodu, zavřít okenice, zamknout a celou zimu doufat, že je všechno v pořádku. Doma v šuplíku přitom možná leží telefon, který jste odložili kvůli novějšímu. S jednou aplikací z něj bude kamera, která se ozve, když se na chatě něco pohne. Na zimu ale musí být připravená chata i telefon.
Co musí chata přes zimu mít
Telefon v roli kamery posílá obraz, a to baterii rychle vybíjí. Musí proto zůstat v nabíječce, a když na chatě přes zimu vypínáte proud, hlídání dlouho nevydrží. Telefon je pomocník, který vám dá vědět, že se na chatě něco děje. Na to, aby zloděje zastavil, nestačí.
Druhou podmínkou je připojení. AlfredCamera funguje přes Wi-Fi i přes mobilní data 4G nebo 5G, takže na chatě bez Wi-Fi poslouží SIM karta s daty. Když připojení vypadne, upozornění na pohyb z té doby už nepřijdou ani dodatečně.
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Třetí podmínkou je teplota, protože iPhone je navržený pro prostředí od 0 do 35 °C a v mrazu se může vypnout nebo přestat nabíjet. Běžné lithiové baterie by se pod nulou nabíjet neměly, protože se v nich usazuje kovové lithium a trvale klesá jejich výkon i bezpečnost. Telefon proto patří do místnosti, kde teplota neklesá pod nulu. V úplně nevytápěné chatě spolehlivě fungovat nebude.
Dva telefony a jedna aplikace
Starý telefon zůstane na chatě jako kamera. Současný máte u sebe a chodí na něj upozornění. Na obou musí běžet stejná aplikace, třeba AlfredCamera, kterou si zdarma stáhnete pro Android i iPhone. Bezplatná verze má horší obraz a reklamy a záznamy ukládá jen do paměti telefonu. Za předplatné získáte ostřejší obraz a zálohu záznamů v cloudu.
Samotné zprovoznění trvá podle výrobce zhruba 5 minut, další chvíli zabere umístění a zkouška záběru:
Přečtěte si také: Stát od ledna ruší výchovné. Některé nové důchodkyně dostanou za dítě jen 214 korun Stáhněte AlfredCamera do obou telefonů. Zaregistrujte se e-mailem, účtem Apple nebo Google. V současném telefonu zvolte přidání kamery a objeví se QR kód. Starým telefonem kód naskenujte. Starý telefon zapojte do nabíječky a vyzkoušejte, zda upozornění dorazí.
U části telefonů s Androidem systém kvůli výdrži baterie ukončuje aplikace na pozadí. Výrobce aplikace proto radí povolit jí v nastavení baterie běh bez omezení a vypnout spořič. O které telefony jde, uvádějí zdroje pod článkem.
Nejlepší místo v zamčené chatě
Venku by telefon dlouho nevydržel, protože mu nesvědčí mráz, vlhko ani prach. Patří dovnitř, nanejvýš za okenní sklo. Dejte ho výš a objektiv mírně sklopte dolů. Okno mějte za telefonem nebo stranou. Když míří objektiv přímo do světla, místnost na záběru zčerná.
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Pokud máte na chatě Wi-Fi, vyberte místo se silným signálem a bez tlusté zdi mezi telefonem a routerem. Na stabilitě záleží víc než na držáku. Telefon připevněte tak, aby ho neshodil průvan ani otřes při bouchnutí dveří.
Baterii na nabíječce hlídejte
Trvalé nabíjení pro baterii bez rizika není. Při každé cestě na chatu telefon zblízka prohlédněte. Odstává-li zadní kryt, zvedá se displej nebo je přístroj horký na dotek, odpojte ho a dál ho nepoužívejte. Starší baterie mají k bobtnání sklon.
Telefon zapojený celou zimu do nabíječky je dobré při každé cestě na chatu zkontrolovat, jestli mu nebobtná baterie. Ilustrační foto. Zdroj: John Money / Unsplash.
Pomůže také omezit nabíjení. U iPhonu 15 a novějších nastavíte horní hranici nabití mezi 80 a 100 % po 5 %. Některé telefony Samsung Galaxy mají v nastavení baterie funkci ochrany baterie. U části modelů a verzí systému zastaví nabíjení na 85 %. Z výroby je vypnutá, takže ji musíte zapnout sami.
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Nejjistější je natočit telefon do chaty nebo na vlastní pozemek. Kamera, která míří jen do vaší chaty nebo na vaši zahradu a slouží jen vám, nespadá pod nařízení GDPR a Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ji nehlásíte.
Kousek sousedovy zahrady na kraji obrazu nevadí. Když ale telefon míří přímo k sousedům, hrozí řízení o přestupku proti občanskému soužití.
Cestu nebo jiné veřejné prostranství smíte snímat jen při skutečném ohrožení a v nezbytně nutné míře. Podle metodiky ÚOOÚ z dubna 2023 to bývá pás nejvýš 1,5 až 2 metry od zdi chaty nebo od plotu. Co je dál, do obrazu nepatří. U telefonu stačí ho pootočit nebo přelepit část objektivu. Širší záběr byste museli dobře zdůvodnit. Kolemjdoucí na kameru upozorněte viditelnou cedulkou. Před odjezdem si proto obraz zkontrolujte v současném telefonu a kameru případně pootočte.
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Zdroje: https://support.alfred.camera/hc/en-us/articles/360039752772-Why-am-I-not-receiving-notifications, https://androidauthority.com/old-phone-security-camera-3198153, https://energozrouti.cz/clanek/stary-mobil-nevyhazujte-tohle-s-nim-udelate-a-promeni-se-v-domaci-bezpecnostni-kameru, https://support.apple.com/cs-cz/118431, https://support.apple.com/cs-cz/108055, https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures, https://www.samsung.com/in/support/mobile-devices/battery-protection-feature-in-samsung-galaxy-phones, https://uoou.gov.cz/media/novinky/dokumenty/metodika-kamery0-983.pdf, https://www.estav.cz/cz/7615.chcete-kameru-na-rodinnem-dome-co-na-to-gdpr, https://www.finance.cz/544222-muzete-kamerou-na-svem-dome-monitorovat-i-verejne-prostranstvi, https://dontkillmyapp.com/, https://uoou.gov.cz/media/profesional/met-kamerove-systemy-web-08022024.pdf, https://alfred.camera/blog/turn-old-phones-into-security-cameras/