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Měl být pro sovětskou obranu naprosto nedotknutelným duchem na samém okraji vesmíru. Jediná salva nových raket ale křehká křídla v květnu 1960 nekompromisně rozlomila

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Špionážní letoun Lockheed U-2 létá ve stratosféře ve výškách přes 21 kilometrů. Proč v extrémním fenoménu zvaném rakevní kout dělilo piloty od katastrofy pouhých 9 km/h a proč při přistání musela asistovat sportovní auta?
Průzkumný letoun Lockheed U-2 Dragon Lady s dlouhými štíhlými křídly v letu nad pobřežím Kalifornie

Průzkumný letoun Lockheed U-2 Dragon Lady s dlouhými štíhlými křídly v letu nad pobřežím Kalifornie

Zdroj: U.S. Air Force / Wikimedia CC0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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