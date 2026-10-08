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4 možné teorie vzniku života na naší planetě

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Dennívýzva
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Na počátku všeho byl Velký třesk! Náš svět tak, jako ho známe, vytvořil Bůh! Možná budete překvapeni, že toto ale nejsou jediné dvě teorie o vzniku života. Těchto teorií je totiž více. A to hned dvakrát. Každá z teorií vznikla v jiném časovém období a každá má své zastánce.
4 možné teorie vzniku života na naší planetě

4 možné teorie vzniku života na naší planetě

Zdroj: Johnnysdee / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:30

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