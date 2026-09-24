Android Auto dostal novou aktualizaci, ale Google tají, co v ní je. Seznam změn už nikdy neuvidíte a nikdo neví proč

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Android Auto dostal novou aktualizaci, ale Google tají, co v ní je. Seznam změn už nikdy neuvidíte a nikdo neví pročPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Google vydal stabilní Android Auto 17.7, ale na stránce aplikace v obchodě Play chybí jakýkoli seznam změn. Firma důvod mlčení nevysvětlila.
Android Auto
Zdroj: Pexels
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