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Android Auto dostal novou aktualizaci, ale Google tají, co v ní je. Seznam změn už nikdy neuvidíte a nikdo neví proč

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Google vydal stabilní Android Auto 17.7, ale na stránce aplikace v obchodě Play chybí jakýkoli seznam změn. Firma důvod mlčení nevysvětlila.
Android Auto

Android Auto

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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