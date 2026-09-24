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Po autonehodě ho majitel vyhodil na ulici. Ochrnutý pes se plazil k jídlu jen po předních, pak ho našla žena s velkým srdcem

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Roztomilý pes se od svého pánečka dočkal opravdu nelítostného chování. Když ho srazilo auto a on ochrnul, majitel ho nechal na ulici.
opuštěný pes

opuštěný pes

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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