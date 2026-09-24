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Mechanika PS5 přestala brát disky. Otec ji otevřel a našel uvnitř kazety ze Switche, které tam nacpaly jeho děti

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Příspěvek jednoho otce na Redditu obletěl na začátku května 2026 herní internet a stal se jedním z nejlepších vtipů roku. Pod tím vtipem se ale skrývá varování pro každou domácnost, kde jsou dvě různé konzole a jedno zvídavé dítě. A taky nepříjemná otázka záruky.
Mechanika PS5 přestala brát disky. Otec ji otevřel a našel uvnitř kazety ze Switche, které tam nacpaly jeho děti

Mechanika PS5 přestala brát disky. Otec ji otevřel a našel uvnitř kazety ze Switche, které tam nacpaly jeho děti

Zdroj: Foto: 100Myggan - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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