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Chorvatsko vytlačuje nejlevnější lůžka: v Opatiji odvede majitel 155 eur za každé, Češi už autem raději jezdí do Itálie

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Chorvatské kempy se v sezoně 2026 zařadily mezi nejdražší v Evropě a rodina za noc zaplatí víc než na italském pobřeží. Za zdražením stojí i odvody, které host na účtence nikdy neuvidí, ale ubytovateli naskakují od ledna bez ohledu na to, jestli se někdo ubytuje.
Chorvatsko vytlačuje nejlevnější lůžka: v Opatiji odvede majitel 155 eur za každé, Češi už autem raději jezdí do Itálie

Chorvatsko vytlačuje nejlevnější lůžka: v Opatiji odvede majitel 155 eur za každé, Češi už autem raději jezdí do Itálie

Zdroj: Foto: Neoneo13 - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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