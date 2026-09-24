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Elektromobil s výfukem? Stellantis patentoval pět zón, které z plynů hořící baterie odstraní vodík i oxid uhelnatý

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Patentová přihláška zveřejněná 16. ledna 2025 popisuje potrubí vedoucí od trakční baterie ven z vozu. S běžnou jízdou nemá nic společného, zapne se až ve chvíli, kdy články uvnitř baterie začnou selhávat.
Elektromobil s výfukem? Stellantis patentoval pět zón, které z plynů hořící baterie odstraní vodík i oxid uhelnatý

Elektromobil s výfukem? Stellantis patentoval pět zón, které z plynů hořící baterie odstraní vodík i oxid uhelnatý

Zdroj: Foto: Christian Flores from Carlsbad / Encinitas, United States of America - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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