Nasypte jedlou sodu v tenkém pruhu kolem záhonu a mravenci přes ni nepřelezou. Jedna chyba v aplikaci je ale přivolá zpět

Kouzlo vzkvétající zahrady může být rychle zničeno nevítanou přítomností mravenců. Tento pilný hmyz je sice sám o sobě fascinující, ale může
způsobit spoušť na rostlinách a narušit harmonii vašeho venkovního útočiště. Pokud máte dojem, že boj s touto invazí zkrátka a dobře nedokážete vyhrát, pak jednoduše sáhněte po osvědčeném lidovém pomocníkovi. Věřte nebo ne, je jím docela obyčejná jedlá soda. Jak vyhnat mravence jedlou sodou
Jedním z osvědčených postupů je vytvoření ochranné bariéry kolem rostlin nebo záhonů, jež jsou obzvláště náchylné k aktivitě mravenců. Stačí
nasypat jedlou sodu v tenkém pruhu kolem oblasti, kterou chcete chránit a máte hotovo. Jakmile se mravenci dostanou do kontaktu s jedlou sodou, bude jim značně nepříjemná a raději odejdou jinam. Nezapomeňte však, že pro zachování účinnosti je třeba jedlou sodu pravidelně aplikovat.
Přímá aplikace: Pokud chcete mravence spíše přimět k přemístění, zvažte aplikaci
jedlé sody přímo na mraveniště nebo na místa s vysokou frekvencí jejich pohybu. Obvykle se velmi rychle odstěhují. Zdroj fotografie: Depositphotos Pomoci mohou i přírodní prostředky
Další nesmrtící (ale účinná) strategie spočívá v použití směsi anýzového a ricinového oleje. V blízkosti mraveniště vytvořte malou prohlubeň a
vložte do ní vatový tampon nebo látku namočenou ve směsi olejů. Poté už jen přikryjte prohlubeň zeminou a čekejte. Mravenci budou vůní anýzu odpuzováni a pravděpodobně si velmi rychle najdou nový domov. Olejová past na mravence
Pro ty, kteří chtějí mravenčí kolonii zcela vyhubit, může být velmi účinná olejová past. A jak ji vyrobit? Odřízněte dno 1,5litrové plastové láhve a zakopejte ji poblíž hnízda, přičemž nad zemí nechte asi 1,5 cm odkryté části láhve.
Naplňte láhev slunečnicovým olejem do výšky 1,5 cm. Ten mravence do pasti naláká, ovšem díky jeho viskozitě se už nedostanou ven a utopí se. Past však nezapomínejte pravidelně čistit, jinak mrtvá těla prvních odvážlivců poslouží těm ostatním jako most a past tak ztratí na účinnosti. Zdroj fotografie: Teresa Trimm / Creative Commons / CC BY-SA.20 Pomůže i kyselina boritá
Směs z kyseliny borité a vajec mravence doslova paralyzuje – a její použití je přitom opravdu snadné. Účinným prvkem směsi je kyselina boritá – bude vám stačit jen jedna lžička. K ní poté přidejte dva žloutky slepičích vajec uvařených natvrdo a půl lžičky medu.
Vše promíchejte a umístěte tam, kde se mravenci často vyskytují. Brzy tak vyhubíte celé mraveniště – kyselina boritá totiž na mravence působí toxicky. Ovšem má určitě zpoždění, takže si ji ještě předtím ochotně nanosí domů a nakrmí s ní své druhy. Použijte rostlinné bariéry
Místo sody můžete místa, která chcete ochránit, osázet rostlinami, jež mravence odpuzují. Mezi osvědčené tipy patří pelyněk nebo
levandule, česnek, cibule či rýmovník. A pomoci může i sušená nať některých bylin, vsaďte například na sílu jalovcových větví, majoránky, petržele, máty, afrikánu (aksamitníku), bazalky, levandule, pelyňku, kopru, hřebíčku a kerblíku. A pomoci vám může i kukuřičná moučka.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři