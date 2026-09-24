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Pomalé auto v levém pruhu nedonutíte uhnout ničím: jemu hrozí do 5 000 Kč, vám za lepení na nárazník i bodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Levý pruh na dálnici není místo k trvalému pobytu, v tom má zákon jasno. Co má dělat řidič, který za takovým autem uvízne, už v něm ale nestojí. Policie v odpovědi pro redakci AutosalonTV shrnula, že možnosti jsou v podstatě dvě: čekat, nebo si vyrobit vlastní přestupek.
Pomalé auto v levém pruhu nedonutíte uhnout ničím: jemu hrozí do 5 000 Kč, vám za lepení na nárazník i body
Zdroj: Foto: Mr. Matté (if there is an issue with this image, contact me using this image's Commons talk page, my Commons user talk page, or my English Wikipedia user talk page; I'll know about it a lot - licence CC BY-SA 4.0
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- Ivan Lendl si v roce 1984 objednal géčko, jaké nikdo neviděl. Našlo se po letech v rohu inzerátu na Craigslistu
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