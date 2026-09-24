Céčko zřejmě dostane, ale ne proto, že by ho chtěli. Pastrňák čelí nepříjemné teorii z Bostonu

- Generální manažer Don Sweeney oznámil, že Boston kapitána jmenuje před úvodním zápasem 29. září.
- Hlavními kandidáty jsou David Pastrňák a obránce Charlie McAvoy.
- Moderátor Mike Felger v televizi prohlásil, že Pastrňák není kapitánský typ.
- McAvoyovi škodí suspendace, kvůli které zmešká prvních šest zápasů sezony.
- Pastrňák otázky na céčko odmítl, rozhodnutí prý není v jeho rukou.
Konec čekání, které trvalo rok a půl
Ještě v srpnu to vypadalo, že Boston vstoupí do další sezony bez kapitána. „Nevím, jestli je nutné někoho vybírat, pokud se neobjeví ten jeden konkrétní hráč, který opravdu vyčnívá,“ prohlásil prezident klubu Cam Neely. Zámořští novináři mluvili o znepokojivém stavu a v Česku jsme podrobně rozebírali, proč Boston s Pastrňákem stále váhá.
Minulou středu ale všechno otočil generální manažer Don Sweeney. Hned v úvodu tréninkového kempu, dřív než padla první otázka, oznámil, že Bruins kapitána mít budou, a to ještě před úvodním zápasem proti newyorským Rangers 29. září. Skončí tím rok a půl dlouhé období, které začalo výměnou Brada Marchanda na Floridu v březnu 2025.
Favorité jsou jasní. Český křídelník vstupuje do třinácté sezony v Bostonu, americký obránce do desáté. Oba roky nosí áčko a oba vyrůstali v kabině, kterou vedli Zdeno Chára a Patrice Bergeron. U fanoušků vede Pastrňák, v zhruba rok staré anketě ho jako kapitána chtěly skoro tři čtvrtiny z nich.
Menší zlo podle Felgera
Na stanici NBC Sports Boston o novém kapitánovi debatovali v pořadu Boston Sports Tonight. Komentátor Michael Holley mluvil o céčku pro Pastrňáka jako o hotové věci. Moderátor Mike Felger, proslulý provokativními názory, s ním souhlasil jen napůl.
„Taky si myslím, že ho dostane Pastrňák. Pokud ne, bude z toho obrovská kauza. Jenže ona už to kauza je,“ prohlásil. „Mluvíme o služebně nejstarším, nejlépe placeném a nejoceňovanějším hráči týmu. A jim trvá víc než rok, než z něj udělají kapitána? Tohle mluví za vše.“
Pak přitvrdil. „Víte, co si myslím? Oni z něj kapitána udělat nechtějí. Jenže se z toho stalo takové téma, že musí vybrat menší zlo. Buď budou mít ne zrovna perfektního kapitána a všichni konečně sklapnou, nebo mu céčko nedají a všichni se budou dál ptát na vůdcovství v týmu,“ pálil Felger a dodal: „David Pastrňák není žádný kapitán. Není to kapitánský typ. Jmenují ho jen proto, aby se touto kauzou už nemuseli zabývat.“
Felger přitom kritizoval už céčko pro Marchanda, který mu připadal příliš kontroverzní a starý. Tehdy by raději viděl McAvoye.
Jiný typ lídra
Americkému obránci ale teď škodí zkrat z konce play off, kdy po odpískání nevybíravě sekl soupeře. Suspendace ho připraví o prvních šest zápasů nové sezony. Sám žádnou rivalitu nepřipouští. „Jsme tu oba dlouho. Dave bude podle mě v Síni slávy, myslím, že tady ukončí kariéru, udělal toho strašně moc. Nemyslím si, že by mezi námi vzniklo nějaké napětí,“řekl McAvoy.
U Pastrňáka se naopak řeší povaha. Trenér Marco Sturm už dřív připustil, že česká osmaosmdesátka rozhodně není Chára a asi ani Bergeron. Kabinu podle něj vede pozitivní náladou a tím, co předvádí na ledě. Minulá sezona to potvrdila: Pastrňák nasbíral počtvrté v řadě sto bodů a teď honí Bergerona v klubové tabulce střelců.
Sám hráč se do debaty nepouští. „Není to v mých rukách. Teď se jako tým chystáme na novou sezonu. Já jsem tu od toho, abych pořádně dělal svou práci, ať už bude jakákoliv,“ odpálkoval otázky Pastrňák.