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Salto přes českého brankáře obletělo síť: Postava zopakoval zákrok, který Hašek předvedl v roce 2007

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Michal Postava odchytal v Columbusu jedinou třetinu přípravného zápasu a stačilo to, aby se jeho jméno objevilo na Redditu vedle největší brankářské legendy Detroitu. Zákrok proti Joshi Eernissemu vypadá efektně. Čísla, která si třiadvacetiletý Čech přivezl z AHL, jsou ještě zajímavější.
Salto přes českého brankáře obletělo síť: Postava zopakoval zákrok, který Hašek předvedl v roce 2007

Salto přes českého brankáře obletělo síť: Postava zopakoval zákrok, který Hašek předvedl v roce 2007

Zdroj: Foto: Parke Brewer - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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