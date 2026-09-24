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Uvázlé auto na přejezdu: ChatGPT, Gemini i Grok radí správně, přesto je psaní dotazu nejhorší možná volba

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Položili jsme třem chatbotům stejnou otázku: co dělat, když auto uvízne na kolejích a blíží se vlak. Rada, kterou dali, odpovídá tomu, co doporučuje policie i správce železnice. Problém není v odpovědi, ale v tom, že si ji někdo bude číst.
Uvázlé auto na přejezdu: ChatGPT, Gemini i Grok radí správně, přesto je psaní dotazu nejhorší možná volba

Uvázlé auto na přejezdu: ChatGPT, Gemini i Grok radí správně, přesto je psaní dotazu nejhorší možná volba

Zdroj: Foto: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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