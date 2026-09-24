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Přiložte si na čelo dva bobkové listy zahřáté v páře: tradiční medicína slibuje úlevu od migrény za pár minut

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Bobkový list se proti bolesti hlavy používá po staletí, obvykle jako koření nebo jako dým. Teď se k tomu přidal postup, u kterého se nic nepolyká ani nezapaluje. Jediným dokladem účinku přitom zůstává tradice.
Přiložte si na čelo dva bobkové listy zahřáté v páře: tradiční medicína slibuje úlevu od migrény za pár minut

Přiložte si na čelo dva bobkové listy zahřáté v páře: tradiční medicína slibuje úlevu od migrény za pár minut

Zdroj: Foto: Benjamint444 - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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Centrum Extra: Zdraví
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