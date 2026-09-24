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Vlaštovky si nevybírají dům náhodou. Kdo hnízdo shodí nebo zničí, přivolá si podle pověr smůlu, která se těžko odvrací

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Pokud rádi pozorujte vlaštovky usazené pod střechou, měli byste vědět, že tu nejspíš nejsou náhodou. Své k tomu řekne lidová moudrost.
Pověry tvrdí, že jsou vlaštovky symbolem harmonie a štěstí v rodině

Pověry tvrdí, že jsou vlaštovky symbolem harmonie a štěstí v rodině

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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