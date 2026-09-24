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Jedna kontrolka na palubce Octavie a účet na 69 809 korun: nový filtr pevných částic bez práce servisu

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Sedm let stará Octavia za čtvrt milionu jezdí spolehlivě, dokud se nerozsvítí kontrolka DPF. U aut s nájezdem kolem 200 tisíc kilometrů se přitom dokáže emisní a spojková technika sejít v jediném roce a účet přeskočí sto tisíc korun. Tedy zhruba dvě pětiny toho, co celé auto stálo.
Jedna kontrolka na palubce Octavie a účet na 69 809 korun: nový filtr pevných částic bez práce servisu

Jedna kontrolka na palubce Octavie a účet na 69 809 korun: nový filtr pevných částic bez práce servisu

Zdroj: Foto: Matti Blume - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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