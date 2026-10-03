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Zítřejší derby bude speciální. Láká na závod motokár na ledě i formuli 1

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Extraligu zítra čeká první letošní západočeské derby. Do karlovarské Mattoni Areny přijede HC Škoda Plzeň. Připraven je atraktivní doprovodný program inspirovaný formulí 1.
Zítřejší derby bude speciální. Láká na závod motokár na ledě i formuli 1

Zítřejší derby bude speciální. Láká na závod motokár na ledě i formuli 1

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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