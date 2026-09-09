Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sběratelé ze Slovenska teď vykupují tuhle maličkost z dob ČSSR i za 20 000 Kč. Čechům se válí v šuplících

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Leží zapomenuté na dně šuplíku, v plechové krabičce od bonbonů nebo ve […]
Sběratelé ze Slovenska teď vykupují tuhle maličkost z dob ČSSR i za 20 000 Kč. Čechům se válí v šuplících

Sběratelé ze Slovenska teď vykupují tuhle maličkost z dob ČSSR i za 20 000 Kč. Čechům se válí v šuplících

Zdroj:
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Stará váza z půdy může mít hodnotu i 100 000 Kč. Prohledejte staré bedny, jestli ji tam nenajdete
Stará váza z půdy může mít hodnotu i 100 000 Kč. Prohledejte staré bedny, jestli ji tam nenajdete
Nádobí, které stálo v každé kuchyni za socialismu. Dnes za sadu dávají sběratelé až 50 000 Kč
Nádobí, které stálo v každé kuchyni za socialismu. Dnes za sadu dávají sběratelé až 50 000 Kč

Skoro každá česká rodina si vybaví ten modrobílý porcelán s kytičkami, který […]

Největší omyl při praní? Lidé pořád dělají to, co výrobci nedoporučují. Stojí je to i 1 500 Kč
Největší omyl při praní? Lidé pořád dělají to, co výrobci nedoporučují. Stojí je to i 1 500 Kč

Na visačce každého trika je malý symbol s číslem, který napovídá, jak […]

Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek
Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek

Na aukcích ve Vídni, v Austrálii i za oceánem se čas od […]

Prohrabejte šuplíky po prarodičích. Jestli se tam válí tahle maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí i 650 000 Kč
Prohrabejte šuplíky po prarodičích. Jestli se tam válí tahle maličkost z ČSSR, sběratelé vám zaplatí i 650 000 Kč

Natahovací hodinky po dědovi mívají v šuplíku roky pokoj a berou se […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.