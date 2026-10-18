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Zahrada se chystá na zimu. Co ještě v říjnu stihnout, než udeří mrazy?

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Sklizeň poslední zeleniny, výsadba česneku i jarních květin nebo péče o trávník. Říjen na zahradě rozhodně neznamená konec práce. Některé úkoly se přitom vyplatí neodkládat, protože první mrazíky mohou změnit plány.
Zahrada se chystá na zimu. Co ještě v říjnu stihnout, než udeří mrazy?

Zahrada se chystá na zimu. Co ještě v říjnu stihnout, než udeří mrazy?

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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