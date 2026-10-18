Zahrada se chystá na zimu. Co ještě v říjnu stihnout, než udeří mrazy?

Podzimní zahrada se pomalu vyprazdňuje. Záhony přicházejí o poslední plody, stromy shazují listí a letní květiny střídá chladnější počasí. Kdo si ale myslí, že už stačí jen zamknout zahradní branku a počkat na jaro, ten by mohl být na jaře nepříjemně překvapený. Právě teď je totiž čas na práce, které ovlivní nejen přezimování rostlin, ale i podobu příští sezony.
Poslední sklizeň nepočká
Jedním z hlavních úkolů je sklidit zeleninu a ovoce, které by mohl poškodit mráz. Ze záhonů je potřeba dostat především rajčata a papriky, pokud ještě zůstávají venku. Do sklizně patří také dýně, červená řepa, mrkev nebo další kořenová zelenina podle toho, jaké odrůdy zahrádkáři pěstují.
Pozornost si zaslouží také jablka a hrušky. Zdravé plody lze uložit na chladné a dobře větrané místo, poškozené je lepší spotřebovat co nejdříve. Spadané a nahnilé ovoce by na zahradě nemělo zůstávat zbytečně dlouho. Může být zdrojem chorob, které se na jaře znovu připomenou.
U zeleninových záhonů se vyplatí odstranit nemocné rostliny a zbytky úrody. Zdravý rostlinný materiál lze podle jeho druhu využít ke kompostování.
Česnek do země, tulipány pod povrch
Říjen je vhodný také pro výsadbu. Na řadu přichází ozimý česnek, který potřebuje před zimou zakořenit. S výsadbou se ale nevyplatí příliš spěchat do teplé půdy. Důležité je sledovat počasí i podmínky na konkrétním záhonu. Půda by neměla být přemokřená a místo by mělo být dobře odvodněné.
Kdo se chce na jaře těšit z barevných květů, měl by myslet na cibuloviny. Do půdy se vysazují například tulipány, narcisy, krokusy nebo hyacinty. Právě podzimní výsadba jim umožní zakořenit a připravit se na jarní kvetení.
Vhodná doba může být také pro výsadbu některých ovocných stromů a keřů. Rozhodující je druh rostliny, její nároky a stav půdy. Choulostivější dřeviny je lepší posuzovat individuálně, protože podzimní výsadba není vhodná pro každý druh a každé stanoviště.
Listí ze zahrady nemusí všechno zmizet
Jakmile se stromy začnou zbavovat listí, přichází na řadu hrábě. Neznamená to ale, že by zahrada měla být před zimou dokonale uklizená do posledního lístku.
Silná vrstva mokrého listí na trávníku může omezovat přístup světla a vzduchu a přispívat k rozvoji plísní. Z trávníku je proto vhodné listí průběžně odstraňovat. Část zdravého listí se ale může hodit na kompost nebo jako přirozený úkryt pro drobné živočichy v klidnější části zahrady.
Podobně je to s odkvetlými trvalkami. Ne všechny je potřeba ostříhat hned na podzim. Suchá květenství a stonky mohou poskytnout úkryt hmyzu a některé rostliny navíc vypadají zajímavě i v zimě. S radikálním řezem je proto lepší počkat tam, kde není nezbytný.
Trávník potřebuje poslední péči
Pokud tráva stále roste, může přijít na řadu poslední sečení. Záleží především na počasí a rychlosti růstu. Trávník není vhodné sekat příliš nakrátko, protože před zimou potřebuje zůstat v dobré kondici. Stejně tak se nedoporučuje sekat promrzlou nebo příliš mokrou trávu.
Kdo má na zahradě holá místa, může zvážit jejich dosetí, pokud jsou teploty a vlhkost půdy ještě příznivé. S postupným ochlazováním ale vhodné podmínky rychle ubývají.
Před zimou se vyplatí také zkontrolovat zahradní nářadí, vyčistit ho a uložit na suché místo. Hadice a zavlažovací systémy je potřeba zabezpečit tak, aby v nich nezůstala voda, která by mohla při mrazu způsobit škody.
Na co nezapomenout před prvními mrazy?
Zvláštní pozornost si zaslouží rostliny, které nejsou dostatečně odolné vůči chladu. Květináče s choulostivými druhy je vhodné přemístit do chráněného prostoru, případně zajistit jejich ochranu podle nároků konkrétní rostliny. U mladých výsadeb pomůže vhodný mulč, který chrání půdu a kořeny před výraznými výkyvy teplot.
Ani podzimní počasí by nemělo vést k úplnému zapomenutí na zálivku. Nově vysazené dřeviny a stálezelené rostliny mohou potřebovat vodu i v chladnějších měsících, zejména pokud je delší dobu sucho. Zalévat je ale potřeba s ohledem na stav půdy a aktuální počasí.
Říjen tak není jen měsícem poslední sklizně a úklidu. Je také obdobím, kdy lze připravit záhony, založit část příští úrody a dopřát rostlinám podmínky pro bezpečné přezimování. Není nutné stihnout všechno během jediného víkendu. Důležité je dát přednost úkolům, které nesnesou odklad, a zbytek přizpůsobit počasí. Zahrada totiž nepotřebuje dokonalý podzimní pořádek. Potřebuje především péči, která dává smysl.