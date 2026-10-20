Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé dávají i 2 500 Kč. Lampičku Combi Lux měl doma skoro každý

Stačí do vyhledávání na bazaru napsat dvě slova a vyskočí hned několik inzerátů na tutéž kovovou lampičku. Chromové tyčky, barevné stínidlo a kulatý podstavec si mnozí pamatují z dětského pokoje, z psacího stolu v paneláku nebo z kanceláře. Kdo ji po letech vyloví ve sklepě, nejspíš se podiví, kolik za ni dnes lidé nabízejí.
Na bazarech se cena pohybuje kolem 1 000 Kč
Funkční lampička Combi Lux se na Aukru nebo Bazoši běžně nabízí zhruba za 600 až 1 500 Kč. Obchody s retro nábytkem si za kus ve velmi dobrém původním stavu řeknou kolem 1 850 Kč. Nejvýš se dostávají lampy v opravdu sběratelské kondici. Starožitnictví ve Svitavách nabízí zelenou variantu s neporušeným původním lakem a původním vypínačem za 2 590 Kč.
Retro lampy se dají najít v bazarech i na bleších trzích, za funkční Combi Lux prodávající obvykle chtějí 600 až 1 500 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Serena Koi / Pexels.
Poptávka sahá i za hranice. Na mezinárodním portálu 1stDibs, kde se obchoduje s designovým nábytkem a svítidly, je zelená stolní Combi Lux s vyměněnými kabely k mání za necelých 300 dolarů.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde se lampa nabízí Stav nebo varianta Cena Aukro nebo Bazoš funkční lampička, běžná nabídka zhruba 600 až 1 500 Kč obchody s retro nábytkem velmi dobrý původní stav kolem 1 850 Kč starožitnictví ve Svitavách zelená varianta s neporušeným původním lakem a původním vypínačem 2 590 Kč 1stDibs (mezinárodní portál s designovým nábytkem a svítidly) zelená stolní lampa s vyměněnými kabely necelých 300 dolarů Proč ji měl doma skoro každý
Lampu vyrábělo kovodělné výrobní družstvo Lidokov z Boskovic, které vzniklo v roce 1957 a vedle další kovovýroby patřilo k významným výrobcům cenově dostupných svítidel do domácností. Combi Lux se prodávala v sedmdesátých a osmdesátých letech, tedy v době, kdy v zemi vládl Gustáv Husák. Přesnou cenu z tehdejších obchodů dnes doložit nejde, svítidla z Lidokovu ale mířila do běžných domácností a cenou byla dostupná.
Že by ji měl opravdu každý, je samozřejmě nadsázka. Podle magazínu Forbes ale lampička svítila v desítkách tisíc domovů v Česku i na Slovensku, takže je docela možné, že nějaká přežila i u vaší rodiny.
Stínidlo jezdilo nahoru i dolů
Jednoduchá lampa skrývala praktický nápad. Stínidlo se dalo vyklopit a posunout po dvojici kovových tyček výš nebo níž, takže na stole posvítilo na učení i na večerní čtení. Stolní verze měří zhruba půl metru. Celá byla kovová a lesklý chrom doplňoval barevný lak, třeba oranžový, zelený nebo stříbrný.
Stolní lampička byla jen jedním kusem z větší rodiny. Pod názvem Combi Lux vznikla celá sada svítidel, ve které nechyběly:
stojací lampy; nástěnná světla; stropní bodová svítidla s reflektory ve tvaru válečku, které se daly natočit podle potřeby. Autor zůstal desítky let neznámý
Kdo lampu navrhl, se veřejnost dozvěděla teprve nedávno. Architekta Stanislava Indru vypátrala kurátorka a novinářka Eva Slunečková, která o něm připravovala kapitolu do knihy Eastern Lights o československých a maďarských tvůrcích svítidel. Kontakt na tehdy skoro osmdesátiletého autora získala díky jeho dceři, na kterou narazila na sociálních sítích.
Že o původci tak rozšířeného výrobku dlouho nikdo nic nevěděl, má prosté vysvětlení. Socialistické podniky se jmény svých návrhářů nechlubily, a lidé tak znali jen lampu samotnou.
Zájem o staré československé lampy přitom roste. Do 17. listopadu je v pražském Uměleckoprůmyslovém museu k vidění výstava Retro lampy, která připomíná svítidla z padesátých až osmdesátých let a jejich zapomenuté autory.
Co rozhoduje o ceně
Že na původnosti záleží, ukazuje i nejdražší nabídka z tabulky. Starožitnictví ve Svitavách u ní vyzdvihuje právě nedotčený lak a původní vypínač. Domácí opravy a nový nátěr cenu naopak srážejí, protože sběratel hledá kus v podobě, v jaké kdysi odešel z továrny.
Elektroinstalace stará několik desetiletí dnešním bezpečnostním normám vyhovovat nemusí. Než lampu poprvé rozsvítíte, ať kabel i zapojení prohlédne elektrikář. Kdo si chce původ ověřit, ať na lampě hledá nálepku nebo vyražený nápis Lidokov, u kterého bývá i číslo typu.
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/317654, https://vintageinfo.be/?p=64063, https://antik-sy.com/cs/home/6176-stolni-lampa-combi-lux-stanislav-indra-lidokov.html, https://www.novoretro.net/cs/lampicka-combi-lux, https://aukro.cz/lampicka-combi-lux-cssr-vyroby-funkcni-7136986743, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/combi-lux/, https://nabytek.bazos.cz/inzeraty/lidokov-combi/, https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/lidokov-sazi-na-tradicni-kovovyrobu20111024.html, https://www.1stdibs.com/furniture/lighting/table-lamps/green-table-lamp-combi-lux-stanislav-indra-czechoslovakia-1970s/id-f_41647102, https://sita.sk/byvaniehrou/stara-lampa-z-cias-cssr-moze-mat-dnes-vysoku-hodnotu-poznate-ju-podla-typickeho-tvaru, https://cs.wikipedia.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k, https://forbes.cz/tyhle-lampy-nevyhazujte-o-svitidla-z-ceskoslovenska-maji-zajem-i-v-parizi/