Wi-Fi se seká a vy viníte operátora: problém bývá v předsíni nebo ve skříni, kam jste schovali router

Router je zařízení, pro které v bytě nikdo nepočítal s místem. Žádná uzavřená schránka pro něj neexistuje a ani by nebyla žádoucí, takže mu obvykle vymyslíme nějaké zákoutí, kde nepřekáží a není vidět. Tím se ale naruší šíření signálu a zpomalí se všechno, co se děje online. Někdy jde jen o seriál, který se zasekne uprostřed dílu, jindy o pracovní videokonferenci, do které se nedá připojit. Druhý případ už je problém, který stojí za přestěhování jedné krabičky.
Skříň, předsíň, parapet: tři místa, kde router jen trápíte
Do šatní skříně router nepatří za žádných okolností. Kromě toho, že to působí komicky, mu tím nevyhnutelně seberete velkou část účinnosti. Stejně špatně dopadne předsíň, tedy místnost, kterou jen procházíte a odkud se signál musí prodírat do celého zbytku bytu. Rozumné umístění je blízko kanceláře nebo obývacího pokoje, zkrátka tam, kde se opravdu připojujete.
Druhá skupina nevhodných míst souvisí s teplem. Okenní parapet, knihovna nebo police zaplněná drobnostmi znamenají, že zařízení stojí namačkané mezi předměty. Router přitom během provozu teplo vytváří a potřebuje kolem sebe volný prostor na chlazení.
Patrový dům komplikuje všechno, řešením bývá strop
Pokud v bytě bydlíte s dalšími lidmi, výběr místa je domluva. Hledáte pozici, která funguje pro všechny, ne jen pro toho, kdo router zapojoval. V patrovém domě je úloha těžší, protože signál má pokrýt rovnoměrně víc podlaží a zároveň má zařízení stát tak, aby se nepoškodilo.
Nejhůř se pracuje se silnými stěnami a s členitým prostorem, kde signálu stojí v cestě jedna překážka za druhou. V takových případech existuje možnost zavěsit router ke stropu do speciálního stojanu. Je to řešení, které vypadá nezvykle, ale dostane zařízení nad nábytek a mimo dosah běžného provozu v domácnosti.
Aplikace v telefonu změří signál dřív, než koupíte repeater
Šíření signálu si představte podobně jako šíření tepla v místnosti: různé objekty mu stojí v cestě a za nimi je ho méně. S tím se dá pracovat. Existují nástroje na stínění a usměrnění toku signálu, takže když router stojí v rohu místnosti, má smysl odstínit jeho zadní stranu a poslat vyzařování do vnitřního prostoru.
Než začnete něco kupovat, stáhněte si do telefonu aplikaci, která měří sílu signálu. S ní vyzkoušíte několik míst a konfigurací a uvidíte, co z toho je lepší. Teprve když je dosah slabý i po přestěhování, přichází na řadu repeater nebo extender, který signál výrazně posílí. Posunout router o kus dál nestojí nic, zatímco opakovač je nákup navíc, takže pořadí kroků dává smysl právě takhle.
Pokles rychlosti může způsobit kavárna naproti
Dobře umístěný router má jeden vedlejší efekt: signál se dostane i tam, kam ho posílat nechcete. Když se v podniku přes ulici začne scházet víc lidí s telefony a notebooky, můžete zaznamenat pokles výkonu jednoduše proto, že se někdo zvenku dostal na vaši síť a odebírá vám data. K tomu se přidávají možné průniky do soukromí.
Domácí síť proto vždy chraňte heslem a po nějaké době ho měňte. Zabezpečení je stejně podstatné jako kvalitní zámky na dveřích. Pokud rychlost klesne bez zjevné příčiny, změňte heslo a znovu si sílu signálu v bytě proměřte aplikací.