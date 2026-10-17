Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Wi-Fi se seká a vy viníte operátora: problém bývá v předsíni nebo ve skříni, kam jste schovali router

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rychlost domácího internetu neurčuje jen tarif. Velkou část práce odvede nebo zkazí to, kam jste krabičku s anténami postavili. Několik míst v bytě je prokazatelně špatných a jedno z nich používá skoro každý.
Wi-Fi se seká a vy viníte operátora: problém bývá v předsíni nebo ve skříni, kam jste schovali router

Wi-Fi se seká a vy viníte operátora: problém bývá v předsíni nebo ve skříni, kam jste schovali router

Zdroj: Foto: Hayden Schiff - licence CC BY 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 19:57

Reklama
Další články z Centrum Extra: Bydlení
Korejská metoda na orchideje: dvě vaječné skořápky, lžíce octa a 30 minut čekání, pak kvete skoro celý rok
Korejská metoda na orchideje: dvě vaječné skořápky, lžíce octa a 30 minut čekání, pak kvete skoro celý rok
Mouchu plácačkou nechytíte, zkuste bílý ručník: podle virálního triku z TikToku hmyz bílou barvu nevidí
Mouchu plácačkou nechytíte, zkuste bílý ručník: podle virálního triku z TikToku hmyz bílou barvu nevidí

Žena v domácnosti natočila, jak otravný hmyz uloví obyčejným kusem látky, a komentáře pod videem se...

Mikrovlnka ohřála jen nádobí a jídlo ne? Může za to místo, kam talíř stavíte, a střed je nejhorší volba
Mikrovlnka ohřála jen nádobí a jídlo ne? Může za to místo, kam talíř stavíte, a střed je nejhorší volba

Rozpálený okraj talíře a uprostřed něj sotva vlažná večeře patří k nejčastějším kuchyňským zklamáním....

Zapomeňte na drátěnku: rošt z trouby zvládne jedna tableta do myčky, pár lžic sody a noc v zavázaném pytli
Zapomeňte na drátěnku: rošt z trouby zvládne jedna tableta do myčky, pár lžic sody a noc v zavázaném pytli

Zapečený tuk a připálené zbytky jídla na roštu z trouby obvykle znamenají drátěnku a čtvrthodinu dřiny u...

Stačí špetka soli kolem knotu: Velká hřbitovní svíčka pak může vydržet svítit celé dva týdny, tvrdí rituální web
Stačí špetka soli kolem knotu: Velká hřbitovní svíčka pak může vydržet svítit celé dva týdny, tvrdí rituální web

Na delší hoření hřbitovní svíčky má podle rituálních rádců stačit obyčejná kuchyňská sůl. Výsledek ovlivní,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.