Hrála princeznu v pohádce, pak v pět ráno pozvracela taxikáře. Anna Kadeřávková se v Máme rádi Česko nešetřila

Páteční večer na Primě přinesl v rámci jubilejní 20. řady pořadu Máme rádi Česko díl, ve kterém se Kadeřávková pustila do vyprávění, jaké si herečky obvykle nechávají pro sebe. Nejdřív odhalila zákulisí života v rodině s deseti dětmi, pak
přidala opileckou historku, po které se celé studio popadalo za břicha. A nejsilnější na tom bylo, že si pointu servírovala sama. Princezna Adélka a pátá ranní
V roce 2018 uvedla Česká televize jako štědrovečerní novinku česko-slovenskou pohádku
Kouzelník Žito režiséra Zdeňka Zelenky. Kadeřávková v ní ztvárnila princeznu Adélku, roli, která ji na čas zapsala do povědomí diváků jako tu „pohádkovou“. Jenže zhruba rok až dva po odvysílání přišel moment, který její princeznovský nimbus rozbil na kusy.
Jak sama popsala ve studiu, vracela se kolem páté ráno taxíkem z večírku. Byla, vlastními slovy,
. Řidič se na ni otočil a poznal ji: „úplně ožralá“ Přesně v tu chvíli se jí udělalo zle. „Vy jste ta princezna!“ shrnul pak ve studiu Libor Bouček. Jakub Prachař přidal vlastní verzi: „Navalilo se jí to,“ Sál propukl v záchvat smíchu. „Šíleně poblitá princezna.“ Deset dětí, žádný kapr
Trapas s taxikářem nebyl jediné, čím Kadeřávková diváky překvapila. Ještě předtím otevřela téma, které v českém showbyznysu nemá moc paralel: pochází z rodiny s deseti dětmi. Devět sourozenců znamená mimo jiné vánoční logistiku, kterou si běžná domácnost nedokáže představit. A kapra u nich nehledejte. Rodina je vegetariánská.
Zdroj fotografie: Nextfoto
Herečka zmínila i jakýsi vlastní systém, jak se v životech všech sourozenců orientuje, ale jeho konkrétní podobu ve vysílání nerozvedla.
Co rozvedla, bylo vyprávění plné detailů o tom, jak velká rodina funguje ve svátečním režimu. Pikantní drobnost: ve studiu s ní seděl Denis Šafařík, představitel samotného Žita z téže pohádky. Princezna a kouzelník pohromadě, osm let po natáčení, tentokrát bez kostýmů a s úplně jiným scénářem. Sebeironie jako měna
Máme rádi Česko dlouhodobě staví na osobních přiznáních hostů. Ewa Farna tam kdysi prozradila, že má dodnes na zdi plakát Vojty Kotka.
Adéla Laštovková Stodolová vzpomínala na studentské soužití ve třiadvaceti lidech. Petra Nesvačilová odzbrojila soupeře narážkou s kondomem. Kadeřávková ale šla jinam. Její historka není pikantní ani romantická, je přímo sebeztrapňující. A přesto ji vypráví s úsměvem.
Podle nás právě v tom spočívá síla celého momentu. Herečka, která si vybudovala obraz přes pohádkovou princeznu, ho sama a dobrovolně bourá před miliony diváků. Není to nechtěný únik ani opilecký livestream. Je to vědomé rozhodnutí, a publikum to ocení víc než jakékoli nacvičené anekdoty.
Kadeřávková bez filtru
Otevřenost ostatně není pro Kadeřávkovou jednorázová záležitost. V nedávném
rozhovoru pro iDNES.cz mluvila o stresu z hypotéky, stavbě domu i o seznamování přes aplikace, kde jí psali „všelijaké typy“. Veřejná upřímnost je u ní spíš styl než výjimka. A funguje: čím víc ze sebe sundává pohádkový lak, tím víc ji diváci berou jako skutečnou osobu, ne jen jako obsazení do role.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová