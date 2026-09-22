Chytré hodinky umí běžcům zabránit v přetrénování, ale musíte vědět, na co se dívat. Sportovkyně prozradila svůj trik

Žádné hodinky vás samy nezastaví uprostřed intervalu. To, co ale umí, je něco nenápadnějšího a v praxi cennějšího: každou noc měří variabilitu tepové frekvence (HRV), klidový tep, kvalitu spánku a dechovou frekvenci a tyto signály porovnávají s vaší osobní normou z posledních týdnů. Když se trend odchýlí (HRV klesne, klidový tep stoupne, spánek se zhorší), hodinky ráno ukážou, že regenerace nestačí. Běžec pak může ubrat dřív, než se přetížení projeví na výkonu nebo vyústí ve zranění. Právě tenhle princip popisuje i Eva Poellová, mentorka německé běžecké komunity FunVorRun Witten čítající přes 130 členů. Její přístup je prostý: hodinky nosit nepřetržitě včetně noci a o intenzitě dnešního běhu rozhodovat až podle ranního skóre regenerace, ne podle ega ani tréninkového plánu.
Na co přesně se dívat: tři ekosystémy, jedna logika
Problém je, že každý výrobce pojmenovává podobné funkce jinak. Garmin, Polar i Apple Watch pracují se stejným základem (noční HRV a údaje o zátěži), ale balí ho do odlišných názvů a widgetů. Tady je přehled:
Značka Klíčová metrika regenerace Co měří v noci Jak hodnotí zátěž Garmin Training Readiness / HRV Status HRV, tep, spánek, stres Acute Load vs. tolerance, Recovery Time Polar Nightly Recharge / Recovery Pro RMSSD, tep, dech, spánek Cardio Load Status (28denní baseline) Apple Watch Vitals + Training Load Noční tep, HRV, dech, teplota 7denní vs. 28denní zátěž
Garmin je v tomto nejpřímočařejší pro běžce. Jeho
Training Readiness vyhodí ráno číslo od 1 do 100: skóre 25–49 znamená „Low“, pod 25 pak „Poor“ a doporučení nechat tělo odpočinout. Polar staví na 28denním osobním baseline a metrice RMSSD; pokud vaše noční hodnoty vybočí z vlastní normy, Nightly Recharge vás na to upozorní. Apple Watch nabízejí spíš širší zdravotní pohled: noční vitály porovnávají naměřená data s vaším typickým rozmezím, ale chybí jim tak přímočaré běžecké „recovery skóre“ jako u konkurence. Nestačí jen sledovat tempo a kalorie
Většina rekreačních běžců otevře po tréninku aplikaci, podívá se na průměrné tempo, vzdálenost a spálené kalorie. A tím to končí. Jenže právě tato vrstva dat, tedy to, co hodinky zaznamenávají během běhu, neřekne nic o tom, jak na zátěž reaguje autonomní nervový systém během noci.
Noční HRV je přitom užitečný signál pro sledování změn v regeneraci. Polar bere data z prvních zhruba čtyř hodin spánku, kdy je tělo v klidovém režimu. Apple potřebuje minimálně sedm nocí nepřetržitého nošení, aby vytvořil typické rozmezí. A
RunCzech ve svém návodu k plánování s Garminem výslovně píše, že bez nepřetržitého nošení včetně spánku algoritmus nemá k dispozici všechny potřebné údaje a jeho doporučení mohou být méně užitečná.
Právě tohle je onen „trik“, který Poellová předává své komunitě. Není to skrytá funkce ani tajné menu. Je to návyk: nechat si hodinky na zápěstí i v posteli a ráno se podívat na regeneraci dřív než na tréninkový plán.
Jak přesné to vlastně je
Oprávněná otázka. Validační studie publikovaná v
PLOS ONE porovnala optický senzor Polar Vantage V2 s hrudním pásem H10 a potvrdila, že v klidových a nočních podmínkách je měření tepové frekvence i HRV na zápěstí dostatečně přesné pro sledování trendů. Podobná studie s Garmin vivoactive 4 ukázala výbornou shodu u globálních frekvenčních pásem HRV, ale jen střední přesnost u krátkodobé metriky RMSSD.
Co to znamená v praxi? Jedno ranní číslo neberte jako diagnózu. Síla hodinek je v trendu; když vám regenerace klesá tři nebo čtyři dny po sobě, je to signál, který stojí za pozornost. Jednorázový výkyv po špatné noci nebo skleničce vína ještě nic neznamená.
Co to stojí a kde to koupíte
Všechny tři ekosystémy jsou na českém trhu běžně dostupné:
Garmin Forerunner 570 – od 13 790 Kč, Forerunner 970 – od 18 790 Kč (uvedeny na český trh v květnu 2025) Apple Watch Series 10 – od 11 490 Kč Polar Grit X2 Pro – na českém webu Polaru za 18 790 Kč
Garmin a Polar mají propracovanější běžeckou logiku regenerace přímo v hodinkách. Apple Watch jsou univerzálnější a cenově dostupnější, ale pro čistě běžecké rozhodování „dnes tvrdě, nebo volně“ vyžadují více vlastní interpretace.
Jak si hodinky nastavit, aby to fungovalo
Samotný nákup nestačí. Minimum pro smysluplné využití regeneračních dat:
Zapněte sledování spánku a noste hodinky v noci. U Apple Watch aktivujte Sleep Focus, jinak nevznikne baseline pro Vitals. Vytáhněte recovery widget na hlavní ciferník. U Garminu zapněte Morning Report; ráno po probuzení uvidíte souhrnné skóre připravenosti ještě předtím, než vstanete z postele. Dejte algoritmům čas. Apple potřebuje minimálně 7 nocí, Polar pracuje s 28denním baseline. Garmin se rozjíždí podobně. První dva týdny berte doporučení s rezervou. Sledujte trend, ne jednotlivé dny. Tři dny klesající regenerace za sebou mohou být důvodem přehodit intervalový trénink na klidový běh. Jeden špatný den ne.
Hodinky vás nepřinutí zůstat v posteli. Ale pokud se naučíte číst jejich ranní verdikt stejně automaticky, jako si zavazujete tkaničky, získáte něco, co pocit a plán samy o sobě nedají: zpětnou vazbu o stavu vlastního těla, zachycenou ve chvíli, kdy ji sami nemusíte vnímat.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík