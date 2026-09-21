Drahá nafta svádí k podtáčení motoru. Každý ušetřený litr vyjde na dvojnásobek

Rostoucí ceny paliv nutí řadu řidičů sledovat palubního rádce řazení a trápit motor v sotva dvanácti stech otáčkách. Na palubním počítači sice ušetříte pár desetin litru nafty, ale mechanika vozu tiše trpí. Vypočítali jsme, proč se snaha ušetřit dvanáct korun na sto kilometrech změní v účet na pětadvacet tisíc za zničený dvouhmotový setrvačník.
S příchodem podzimu a stoupajícími cenami u čerpacích stanic se řada motoristů snaží srazit spotřebu paliva na absolutní minimum. Na displeji palubního počítače se rozsvítí šipka s doporučením zařadit pátý nebo šestý rychlostní stupeň už při rychlosti padesát kilometrů v hodině. Ručička otáčkoměru spadne k dvanácti stům otáček za minutu, motor začne hluboce dunět, ale okamžitá spotřeba na okamžik klesne.
Na první pohled se zdá, že je vyhráno. Méně otáček přece znamená méně vstřiků paliva. Jenže to, co řidič ušetří na naftě během několika desítek tisíc kilometrů, může velmi rychle nechat v autoservisu při výměně zničeného dvouhmotového setrvačníku, spojky nebo při čištění zakarbonovaného motoru.
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Mnoho řidičů se spoléhá na to, že automobilka ví nejlépe, jak má motor pracovat. Pokud palubní asistent radí zařadit vyšší stupeň, berou to jako oficiální návod ke správné jízdě. Realita je však složitější.
Algoritmy asistentů řazení nejsou primárně naprogramovány tak, aby maximalizovaly mechanickou životnost motoru na dvě stě tisíc kilometrů. Jejich hlavním úkolem je dosáhnout co nejnižších emisí oxidu uhličitého v homologačních testech podle laboratorních měřicích cyklů. Ty probíhají za specifických podmínek na válcové zkušebně, kde motor nemusí překonávat reálný odpor větru, prudká stoupání ani dynamické zrychlování v provozu.
V laboratorním režimu při minimálním zatížení motor nízké otáčky zvládne. Jakmile ale v reálném provozu necháte zařazenou šestku a sešlápnete plynový pedál do mírného kopce, nastává pro mechaniku extrémní zátěž.
Přeplňovaný diesel potřebuje k bezpečnému zrychlení a promazání dostatečné otáčky, při podtáčení pod plynem trpí ložiska klikového hřídele. Co se děje uvnitř motoru, když v kopci duní
Čtyřválcový spalovací motor nepracuje zcela plynule. Každé dvě otáčky klikového hřídele proběhnou čtyři expanze, které do hřídele posílají prudké silové impulsy. Zejména u přeplňovaných vznětových motorů, které pracují s vysokými tlaky ve válcích a mohutným točivým momentem odspodu, jsou tyto nerovnoměrnosti velmi silné.
Tyto rázy a torzní kmity musí před převodovkou zachytit a utlumit
dvouhmotový setrvačník (DMF). Uvnitř setrvačníku jsou dvě kovové hmoty spojené sadou obloukových pružin a tlumicích elementů. Pokud motor běží v optimálním pásmu nad 1 500 až 1 600 otáček, setrvačné síly se vyhlazují a pružiny pracují v přirozeném rozsahu.
Jakmile však motor podtočíte pod 1 400 otáček a ještě po něm chcete zrychlení, nastává problém:
Pružiny setrvačníku narážejí do dorazů: Torzní kmity jsou tak mohutné, že pružiny uvnitř dvouhmoty jdou na svůj konstrukční doraz. Dochází k rázovému namáhání, únavě materiálu, praskání pružin a přehřívání tlumicího mechanismu. Trpí klikový mechanismus a ložiska: Nízké otáčky znamenají nižší otáčky olejového čerpadla a nižší tlak motorového oleje. Současně na písty a kliková ložiska působí enormní tlak plynů. Hrozí narušení hydrodynamického mazacího filmu a zvýšené opotřebení šálků. Karbonizace a nízká teplota spalin: V podtočeném motoru dochází k nedokonalému spalování nafty. Zplodiny zanášejí sání, EGR ventil a filtr pevných částic (DPF), který se v chladném podzimním počasí při nízkém zatížení nedokáže přirozeně regenerovat.
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zajížďka k levnější čerpací stanici. Srovnání v číslech: Úspora na naftě vs. servisní účet za setrvačník
Abychom zjistili, zda se podtáčení motoru ekonomicky vyplatí, připravili jsme modelový výpočet pro typický čtyřválcový vznětový automobil (např. s motorem 1.6 TDI nebo 2.0 TDI).
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Vycházíme z průměrné ceny nafty 40 Kč za litr. Porovnáváme dva styly jízdy:
Plynulá jízda ve zdravém pásmu (1 600–2 200 ot./min): Průměrná spotřeba 5,4 l / 100 km. Extrémní jízda na nízké otáčky (1 100–1 300 ot./min): Průměrná spotřeba 5,1 l / 100 km.
Rozdíl ve spotřebě činí přibližně 0,3 litru nafty na sto kilometrů. Na jednom ujetém kilometru tak řidič teoreticky ušetří 12 haléřů, což představuje 12 korun na sto kilometrů.
Ujetá vzdálenost Úspora nafty (litry) Finanční úspora na palivu Reálný stav dvouhmotového setrvačníku Celková ekonomická bilance 20 000 km (1 rok) 60 litrů 2 400 Kč Zvýšené opotřebení pružin +2 400 Kč (zatím bez poruchy) 50 000 km (2,5 roku) 150 litrů 6 000 Kč Vznik citelných vůlí, dunění +6 000 Kč (blížící se servis) 100 000 km (5 let) 300 litrů 12 000 Kč Destrukce setrvačníku a spojky (-25 000 Kč) Ztráta 13 000 Kč
Za sto tisíc kilometrů trvalého podtáčení ušetříte na naftě celkem dvanáct tisíc korun. Běžná životnost dvouhmotového setrvačníku při rozumném zacházení přitom činí 200 000 až 250 000 kilometrů. Při trvalém podtáčení pod zátěží se jeho životnost zkracuje na polovinu – často selhává už kolem 80 000 až 100 000 km.
Výměna dvouhmotového setrvačníku včetně nové spojkové sady, ložiska a práce v servisu vyjde u běžného rodinného vozu na
22 000 až 32 000 Kč (v našem modelu počítáme s průměrem 25 000 Kč).
Výsledek?
Místo úspory jste v čisté ztrátě 13 000 korun. Každý litr ušetřené nafty vytáhl z peněženky více než dvojnásobek na drahých náhradních dílech. Sledování otáčkoměru a udržování motoru v pásmu optimálního točivého momentu chrání mechanické komponenty před drahým poškozením. Jednoduché pravidlo: Kdy je nízká spotřeba bezpečná a kdy už motor ničíte
Není nutné motor zbytečně přetáčet do vysokých otáček, ale je zásadní rozlišovat mezi dvěma zcela odlišnými provozními situacemi:
1. Jízda bez zátěže (udržování rychlosti po rovině nebo z kopce)
Pokud jedete padesátkou po rovině, auto má dostatečnou setrvačnost a na plynový pedál pouze zlehka pokládáte nohu pro udržení rychlosti, otáčky kolem 1 300–1 400 ot./min mechanice neublíží. Spalovací tlaky jsou minimální a torzní rázy téměř nevznikají.
2. Zrychlování a jízda do stoupání (motor pod zátěží)
Jakmile potřebujete předjíždět, zrychlit z konce obce nebo vyjet stoupání,
vždy podřaďte o jeden až dva stupně. Sešlápnutí plného plynu při 1 200 otáčkách na pátý či šestý stupeň je pro motor to nejhorší, co můžete udělat.
Pokud motor při sešlápnutí plynu duní, přenáší vibrace do karoserie nebo pedálů a nezrychluje ochotně, je to jasný signál, že jste v nebezpečné zóně.
S přicházejícím chladnějším počasím nezapomeňte zkontrolovat ani další klíčové věci na autě, například
kdy správně přezout na zimní pneumatiky, aby zbytečně nerostl valivý odpor a spotřeba. Zlaté pásmo pro turbodiesel
Pro většinu moderních naftových čtyřválců platí jednoduché pravidlo:
Pro klidnou jízdu v zátahu: Udržujte otáčky v pásmu 1 600 až 2 200 ot./min, kde má motor nejvyšší účinnost, plný tlak mazání a optimální proudění výfukových plynů pro turbo i DPF. Při potřebě dynamické akcelerace: Nebojte se motor vytočit ke 2 500 až 3 000 otáčkám. Krátkodobé vyšší otáčky motoru prospějí mnohem víc než trápení na nízkých převodech.
Skutečně úsporná jízda nespočívá v trápení techniky na hranici zhasnutí motoru, ale v plynulosti, předvídání situace před vámi a včasném sundávání nohy z plynu s využitím brzdění motorem. Ušetříte naftu i brzdové destičky, aniž byste ničili setrvačník za desítky tisíc.