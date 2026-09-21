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Drahá nafta svádí k podtáčení motoru. Každý ušetřený litr vyjde na dvojnásobek

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Rostoucí ceny paliv nutí řadu řidičů sledovat palubního rádce řazení a trápit motor v sotva dvanácti stech otáčkách. Na palubním počítači sice ušetříte pár desetin litru nafty, ale mechanika vozu tiše trpí. Vypočítali jsme, proč se snaha ušetřit dvanáct korun na sto kilometrech změní v účet na pětadvacet tisíc za zničený dvouhmotový setrvačník.
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Zdroj: Autor: 21C117. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Volkswagen Passat Estate B8 6-speed gear shifter.jpg. Licence: CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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