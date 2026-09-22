Love Island připravil dívkám zatěžkávací zkoušku. Místo nového muže přišly dvě ženy a jedna zamířila rovnou za zadaným

Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 - 13. epizoda, FOTO: distr. TV Nova
Třináctá epizoda reality show Love Island přináší do luxusní vily na Kanárských ostrovech další zemětřesení. Zavedené páry čelí zatěžkávací zkoušce v podobě příchodu dvou nových dívek Adriany a Moniky. Pánská osádka se po setkání s novými kráskami netají nadšením a touhou po seznámení. Návrat původních dívek z ranního brunche tak nevyhnutelně odstartoval vlnu nervozity a žárlivých scén. Ranní idyla a rozchody u snídaně
Probuzení ve vile se zpočátku neslo v odlehčeném duchu. Soutěžící společně naskákali na postel Honzy a Viki za zvuků energické písně Ewy Farné. Pohodová atmosféra u přípravy snídaně ovšem brzy vystřídala vážnější témata. Ondřej se svěřil s vnitřním bojem ohledně sympatií k Nele a Vanese. Vanesa k němu začala postupně nacházet cestu díky jeho nečekaně citlivé povaze. Zájem o Nelu projevil také Tomáš. Jeho rychlé střídání preferencí vzápětí zpochybnil Jakub rýpavou poznámkou o střídání ponožek.
Hluboký rozhovor proběhl mezi Matúšem a Naty. Ta podrobila Matúše křížovému výslechu ohledně jeho věrnosti v případě příchodu nového ideálu krásy. Matúš ji ubezpečil o autentičnosti svých citů a daroval jí osobního plyšového lenochoda. Hračku si do soutěže přivezl s předsevzetím věnovat ji dívce nejbližší jeho srdci.
Vztahové rošády pokračovaly u venkovního altánku. Nela si s Ondřejem otevřeně promluvila o jeho hrubším humoru a oba se dohodli na ryze kamarádském vztahu. Ondřej následně zaměřil pozornost na Vanesu a Nela naopak našla porozumění u Tomáše.
Nová krev
Dění ve vile zpestřil speciální úkol pro Matúše. Za předchozí prohřešky musel veřejně vyjmenovat své tři špatné vlastnosti. Ostatní muži ho za to vytrestali vytvořením obrovského nepořádku v kuchyni a úklid zbyl pochopitelně na potrestaného provinilce.
Hned poté doručená zpráva rozdělila obyvatele do dvou táborů. Ženská část osazenstva totiž vyrazila na brunch mimo areál. Zbytek skupiny očekával příchod nového muže. Dveřmi ale překvapivě vstoupily dvě atraktivní ženy.
Dvaadvacetiletá beauty konzultantka Adriana ihned projevila sympatie k zadanému Matúšovi. Ostatní muži ji okamžitě varovali před jeho pevným poutem s Naty. Energická a upovídaná účastnice z Opavy má za sebou dva vážné vztahy a nesmírně si váží svých adoptivních rodičů. U partnera hledá empatii a smysl pro humor. Zásadně jí vadí mužská nevyspělost a lhaní.
„Do Love Islandu jsem se přihlásila proto, že jsem v běžném životě na tu pravou lásku zatím štěstí neměla,“ svěřila se nová soutěžící. Doufá v nalezení spolehlivého muže pro vzájemnou oporu. Masáže a strach z odvržení
Pozornost přítomných pánů okamžitě upoutala také osmadvacetiletá majitelka kosmetického salonu Monika. Sympatická podnikatelka z Ostravy si bez okolků vyžádala masáž od Tomáše a následně i od Ondřeje. Právě mezi Monikou a Ondřejem přeskočila silná jiskra. Ondřej neskrýval nadšení a přiznal shodu se svým ideálem.
Monika do soutěže vstoupila po dvou šestiletých vztazích. Ve volném čase miluje přírodu a hudební festivaly. Zastává názor o důležitosti vnitřní krásy a zakládá si na absolutní loajalitě. Samolibé chování ji naopak dokáže spolehlivě odradit.
Poklidné dopoledne původních obyvatelek u brunche narušila doručená fotografie. Snímek zachycující jejich partnery v družném rozhovoru s novými ženami vyvolal obrovský šok. Ke stolu totiž žádný nový mužský protějšek nedorazil. Návrat zpět do vily se proto nesl v duchu ohrožení.
Napjatá atmosféra dolehla zejména na Nelu. Večerní uvítací párty všechny obavy umocnila, Adriana při přípitku potvrdila zájem o Matúše i Tomáše. Nela si okamžitě vzala Tomáše stranou k soukromému rozhovoru. Situaci nakonec přerušila zpráva svolávající osazenstvo k ohništi. Zlatá obálka v rukou Adriany slibuje další dramatický vývoj.
Tento díl uvidí televizní diváci 22. září večer na obrazovkách televize Nova FUN, již nyní je dostupná na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Love island 13. díl).