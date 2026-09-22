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Xhaka přiznal, že si obstaral očkovací potvrzení: Švýcarsko bude čtyři zápasy bez kapitána a v říjnu ho čeká výslech

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Granit Xhaka vydal v neděli 21. září 2026 prohlášení na Instagramu a ještě týž večer o něm informoval vedení švýcarského fotbalového svazu. Svaz rozhodl rychle. O tom, jestli si kapitán pásku udrží, se bude jednat až po jeho výslechu na prokuratuře.
Xhaka přiznal, že si obstaral očkovací potvrzení: Švýcarsko bude čtyři zápasy bez kapitána a v říjnu ho čeká výslech

Xhaka přiznal, že si obstaral očkovací potvrzení: Švýcarsko bude čtyři zápasy bez kapitána a v říjnu ho čeká výslech

Zdroj: Foto: Ludovic Péron - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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