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Výsev trávníku je třeba odstartovat teď. Pozdější termín vás bude stát hodně sil

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Chystáte se ještě letos založit nový trávník nebo dosít prořídlá místa? Konec léta a začátek podzimu je na to sice nejlepší doba, ale kalendář vám neodpustí. Zasejete-li příliš pozdě, semena už do zimy nestihnou pořádně zakořenit a mráz vám je zničí.
Výsev trávníku

Výsev trávníku

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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