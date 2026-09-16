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Volně dostupné ovoce. Můžeme ho sklidit? Podmínky se různí

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Dennívýzva
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Znáte to. Jdete na procházku a cestou míjíte ovocné stromy. Jablka, švestky, mirabelky a jiné ovoce se na vás doslova směje. Buď si přímo dáte, nebo vezmete ještě s sebou, případně se na stromy jen díváte, protože ovoce není vaše. Každý to má trochu jinak, nicméně většinou je toto volně dostupné ovoce určené právě ke sběru. V opačném případě popadá na zem a užitek z něj je prakticky nulový. Je to škoda, jelikož ovoce roste vcelku dlouhou dobu na to, aby skončilo shnilé v trávě. Jak je to tedy s pravidly jeho sběru?
Švestka

Švestka

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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