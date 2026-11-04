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Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE

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Čínská společnost Vivo se rozhodla v portfoliu vyměnit model V70 FE z března letošního roku za přímého nástupce nesoucí označení V80 FE. U telefonu byla...
Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE

Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE

Zdroj: Vivo V80 FE | Zdroj: Vivo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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