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Více vody v krajině i městech. Vláda schválila adaptační plán do roku 2030

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Krajina, která dokáže zadržet více vody, odolnější půda i lepší připravenost měst a obcí na sucho, horko a povodně. Právě na taková opatření…
Pole

Pole

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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