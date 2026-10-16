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V Písku se dohodli na koalici. Jednání v dalších městech pokračují

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Ve čtyřech okresních městech na jihu Čech se rýsují nové koalice. V Písku už ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí uzavřeli koaliční dohodu. V Táboře, Českém Krumlově a Prachaticích se rovněž formuje nové vedení radnic. V krajském městě zatím povolební jednání nepokročila.
V Písku se dohodli na koalici. Jednání v dalších městech pokračují

V Písku se dohodli na koalici. Jednání v dalších městech pokračují

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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