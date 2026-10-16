V Písku se dohodli na koalici. Jednání v dalších městech pokračují

„Těžko se budeme dohadovat se subjekty, které proti nám před volbami útočily. A někdy mi ta jejich kampaň připadala až přehnaná,“ řekl předseda hnutí Naše Česko a jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho hnutí v českobudějovických volbách získalo 15 mandátů ze 45. Pokud by vznikla koalice bez Našeho Česka, musela by ji tvořit většina ostatních subjektů, kterými jsou Hnutí Občané pro Budějovice/STAN, ANO, Piráti, ODS a Společně pro Budějovice.
V Táboře vytvoří koalici vítězné Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a Olga Bastlová (SOCDEM) z uskupení Šance pro Tábor. Dohromady budou mít 14 z 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák. Dosavadní vládnoucí hnutí Tábor 2020 tak zřejmě skončí v opozici. Jeho lídr a současný starosta Štěpán Pavlík se do zastupitelstva nedostal.
V Českém Krumlově vzniká koalice čtyř subjektů. Tvoří ji Vize pro Krumlov, Koalice Č. Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení. Dohromady mají 12 z 23 zastupitelů. Vize pro Krumlov o tom informovala v tiskové zprávě. V opozici by tak skončilo ANO se současným starostou Alexandrem Nográdym, které ve volbách získalo nejvíce hlasů. „Preferovali jsme širokou koalici se zastoupením více subjektů. Ale s tímto návrhem jsme při jednáních neuspěli,“ řekl Nogrády.
V Prachaticích se na koalici dohodli Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Budou mít 11 z 21 zastupitelů. Současný starosta Jan Bauer, který do voleb vedl ODS, tak bude v opozici.
Písek už má koaliční dohodu
V Písku uzavřely koaliční dohodu strany ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich společné zastoupení představuje 15 mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Starostou zůstane Michal Čapek (ANO), který o dohodě informoval v tiskové zprávě. Místostarosty budou Michal Přibáň (Naše Česko), Aleš Chalupa (ANO) a Josef Knot (Starostové a nezávislí).
„Naším společným cílem je zajistit stabilní vedení města, pokračovat v jeho rozvoji a navázat na již zahájené projekty,“ uvedl Michal Čapek. Mezi priority nového vedení patří rekonstrukce čistírny odpadních vod, dokončení nového plaveckého areálu a sportovní haly nebo postupná revitalizace sídliště Milady Horákové.
V nové koalici nebudou Piráti, kteří získali jediný mandát, ani dosavadní místostarostka Petra Trambová. Volby v Písku vyhrálo ANO se sedmi mandáty. Po třech zastupitelích mají Písek srdcem a rozumem, KDU-ČSL, Naše Česko a Hlas Písku. STAN získal dva mandáty, stejně jako Volba pro město a ONA Písek. Piráti a ODS mají po jednom zastupiteli. Volební účast dosáhla 40,76 procenta.