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DRBNA HISTORIČKA: Reálka v Prostějově byla významnou kapitolu v oblasti školství

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Před sto padesáti pěti lety – v roce 1871 – byla v Prostějově založena česká reálka. Vznikla jako první česká reálka na Moravě. Její založení mělo ve městě se 16 000 obyvateli ovládaném německou menšinou stěžejní význam. Město se jí probudilo k životu.
DRBNA HISTORIČKA: Reálka v Prostějově byla významnou kapitolu v oblasti školství

DRBNA HISTORIČKA: Reálka v Prostějově byla významnou kapitolu v oblasti školství

Zdroj: poskytla Hana Bartková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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