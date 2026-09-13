DRBNA HISTORIČKA: Reálka v Prostějově byla významnou kapitolu v oblasti školství

Obecní výbor schválil její založení v roce 1869. Prostějovští vlastenci využili situace a svolali 2. července 1871 na vojenské cvičiště za Brněnskou ulicí tábor lidu z Prostějova a okolí. Hlavním bodem programu bylo přijaté Memorandum, ve které žádali ministerstvo vyučování a předsedu vlády, aby byla v Prostějově zřízena Vyšší reálka s českým vyučovacím jazykem. Její založení nebylo snadné. Především chyběly finanční prostředky a vhodné prostory. Nakonec však záložna nabídla ze společných prostředků 5 000 zlatých a zřídila reálku vlastním nákladem. Zaručila se, že byly hned v prvním roce otevřeny dvě třídy. Ministerstvo žádost schválilo a škola byla otevřena 26. září 1871.
První vyučování bylo zahájeno 17. října 1871 bohoslužbou v kostele Povýšení sv. Kříže. Prvním ředitelem školy byl František Martinák. Psal učebnice a učil češtinu a němčinu. Říkalo se, že jako má Olomouc svého Kosinu (Jan Evangelista Kosina byl první ředitel Slovanského gymnázia, významný pedagog a vlastenec), tak má Prostějov svého Martináka. Stál v jejím čele osm let. Hájil její existenci proti útokům německé správy města, při rozpouštění vlasteneckých spolků. Reálky se potom ujala Matice školská, která ji další léta hájila a podporovala. V roce 1880 byla převzata do zemské správy s názvem Slovanská vyšší zemská reálná škola v Prostějově. Postupně se stala největší školou ve městě. V roce 1883 na ní studovalo 157 žáků, ve školním roce 1923/1924 jich už bylo 889. 1. ledna 1938 přešla pod státní správu jako československá reálka v Prostějově. Za nacistické okupace byla od 1. 9. 1943 sloučena s gymnáziem jako reálné gymnázium
Po osvobození se ale znovu nadechla k novému životu pod názvem Státní reálné gymnázium. Bohužel to trvalo jen krátce. V roce 1946 ale ještě stihla oslavit své pětasedmdesátiny. Zrušena byla ve školním roce 1950/1951, kdy byla sloučena s gymnáziem v Kollárově ulici.
[clanek:895979]
Tento vzdělávací ústav sehrál v Prostějově významnou roli. Působila na něm řada vynikajících ředitelů a profesorů. Například profesoři Ignác Beníšek, Václav Spitzner, Rudolf Wolf, Bohumil Tomášek, Josef Čermák, Oldřich Dobrovolný, Antonín Doležel, Otakar Fiala, Jan Sedláček, Jindřich Flégl, Vojtěch Janoušek a Bohumil Hacar. Z ředitelů Josef Lošťák, Bartoloměj Navrátil, Karel Beneš, Jan Zachoval a Jan Cejpek. Vychovala řadu skvělých odborníků, především v oblasti technických a přírodních věd. Patří mezi ně geometr Alois Tichý, stavební odborníci Konrád Hruban a Antonín Smrček, novinář a spisovatel Edvard Valenta, malíři Hilar Václavek, Alois Fišárek a Vladimír Pukl a důstojníci naší armády a bojovníci proti fašismu František Kravák a Vilém Sacher.
Působila na několika místech v Prostějově. Nejprve v prostorách domu Beseda, potom v Palečkově nebo Palackého ulici. Především je však s ní spojená budova na tehdejším Rudolfově náměstí (nyní náměstí E. Husserla 1), kde fungovala v letech 1894 až 1951. Původně zde sídlila německá obecná a měšťanská škola, Potom objekt patřil učňovskému školství, nyní zde je střední odborná škola.
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Velké oslavy 75. výročí školy se konaly v roce 1946 za účasti zástupců města a ministerstva školství. Vyšel také rozsáhlý almanach. V červnu 1971 se měly konat vzpomínkové oslavy 100. výročí založení školy. Připravoval se sjezd absolventů a profesorů. Byly vydány letáčky, odznaky a almanach. Nakonec byla akce dva měsíce před jejím konáním zrušena. Stalo se tak 22. dubna 1971 na základě ústního rozhodnutí OV KSČ v Prostějově. Bez jakéhokoliv zdůvodnění, prý z technických příčin. Ta příčina byla ale jiná. Tehdejší mocipáni se obávali toho, že by do Prostějova přijelo několik tisíc myslících hlav, a to se jim nejen nehodilo, ale měli z toho strach.
Zcela se však tento ústav se neztratil. Skupina bývalých absolventů a gymnasistů s přírodovědným zaměřením jej obnovila po roce 1989. Samozřejmě v jiných podmínkách a situaci, a to pod názvem Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova (nyní pod názvem Otto Wichterleho). Výuka byla zahájena 1. září 1992 a v oblasti výchovně-vzdělávací zde působí již 34 let.