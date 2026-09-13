Povodeň v září 2024 vzala rodině Trnčákových jejich dům. Na státní podporu nedosáhli, od Člověka v tísni však získali přibližně dva miliony korun. Jsou jednou z více než 4150 domácností, kterým česká humanitární organizace pomohla. Přímá podpora zasaženým domácnostem skončí na konci letošního září.
Povodeň jim vzala dům krátce po svatbě. Rodině Trnčákových pomohl Člověk v tísni
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