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Povodeň jim vzala dům krátce po svatbě. Rodině Trnčákových pomohl Člověk v tísni

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Povodeň v září 2024 vzala rodině Trnčákových jejich dům. Na státní podporu nedosáhli, od Člověka v tísni však získali přibližně dva miliony korun. Jsou jednou z více než 4150 domácností, kterým česká humanitární organizace pomohla. Přímá podpora zasaženým domácnostem skončí na konci letošního září.
Povodeň jim vzala dům krátce po svatbě. Rodině Trnčákových pomohl Člověk v tísni

Povodeň jim vzala dům krátce po svatbě. Rodině Trnčákových pomohl Člověk v tísni

Zdroj: Člověk v tísni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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