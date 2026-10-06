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V Hradci Králové se znovu objevily krabičky proti primátorce

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V ulicích Hradce Králové se podruhé během několika dnů objevily papírové krabičky kritizující primátorku Pavlínu Springerovou. Vedení města na antikampaň zareagovalo po svém – primátorka s kolegy vyrazila do ulic krabičky sbírat, což se změnilo v improvizační kontaktní kampaň.
V Hradci Králové se znovu objevily krabičky proti primátorce

V Hradci Králové se znovu objevily krabičky proti primátorce

Zdroj: Pavlína Springerová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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