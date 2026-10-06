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Požádal ji o sirku na diskotéce, jsou spolu přes třicet let. Jachnická prozradila, proč jim to s manželem pořád klape

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Herečka Stanislava Jachnická žije s manželem Petrem přes tři dekády. Recept na dlouhý vztah podle ní není láska na první pohled, ale každodenní práce.
Požádal ji o sirku na diskotéce, jsou spolu přes třicet let. Jachnická prozradila, proč jim to s manželem pořád klape

Požádal ji o sirku na diskotéce, jsou spolu přes třicet let. Jachnická prozradila, proč jim to s manželem pořád klape

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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