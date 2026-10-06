Perníkové řezy patří k moučníkům, které statečně ukazují, že rychlé pečení nemusí být obyčejné

Perník si většina z nás automaticky zařadí k zimě a svátkům, jenže tyhle perníkové řezy u nás klidně končí v troubě i v obyčejnou středu. Stačí, že je chuť na něco voňavého ke kávě. Díky nastrouhaným jablkům, troše a vrstvě meruňkové marmelády tvarohu zůstávají příjemně vláčné, žádná suchá buchta ani druhý den. Prostě plechový moučník, u kterého se člověk moc nezdrží a pak jen sleduje, jak rychle mizí.
Na tomhle receptu mám ráda hlavně jeho obyčejnost. Nehraje si na slavnostní
, a přesto má něco navíc. Jablka těsto zvlhčí, ořechy v něm občas křupnou a tvaroh nahoře celý perník zjemní. dezert Nejlepší je druhý den, kdy si všechno trochu sedne. Tedy pokud se ho doma podaří uhlídat, což se u nás stává spíš výjimečně.
Můj tip zní: Máte-li po ruce kyselejší marmeládu, použijte ji bez obav místo meruňkové. Rybízová nebo švestková se k perníku hodí velmi dobře a řezy pak nejsou tak sladké. Perník není jen vánoční záležitost
U nás doma se perník dlouho pekl hlavně v adventu. Po čase mi ale přišlo zbytečné schovávat si tuhle vůni jen na prosinec.
Perníkové koření, kakao a trochu marmelády umějí udělat dobrý moučník i ve všední den, kdy není nálada na složité pečení, ale něco poctivého na plech by se hodilo. Recept na domácí perníkové řezy
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30-35 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12-16 řezů Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru krupice 2 lžíce kakaa 1 lžička mleté skořice 1 kus kypřicího prášku do perníku 3 kusy vejce 0,5 hrnku oleje 0,5 hrnku polotučného mléka 2 hrnky nastrouhaných jablek 50 g vlašských ořechů 4 lžíce meruňkové marmelády
Tvarohová vrstva: 500 g jemného tvarohu 1 kus vanilkového pudinkového prášku 2-3 lžíce cukru krupice Postup přípravy jednoduchých perníkových řezů
1. Troubu zapněte na
180 °C a nachystejte si střední plech. Vymažte ho tukem a vysypte moukou, případně použijte pečicí papír.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, cukr, kakao, mletou skořici a kypřicí prášek do perníku. Promíchejte. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat špetku rozdrceného hřebíčku nebo anýzu, ale opravdu jen opatrně.
3. Přidejte
vejce, olej a mléko. Směs promíchejte na hladší těsto. Dlouhé šlehání není potřeba, jde hlavně o to, aby v míse nezůstaly suché ostrůvky mouky.
4. Vmíchejte
nastrouhaná jablka, nasekané vlašské ořechy a meruňkovou marmeládu. Tahle kombinace se postará o vláčnost i vůni. Těsto bude hustší, ale pořád půjde dobře rozetřít.
5. V jiné míse spojte
jemný tvaroh, vanilkový pudinkový prášek a cukr. Vznikne pevnější krém, který se při pečení usadí na povrchu a místy lehce zezlátne.
Perníkové řezy s marmeládou a máslovým vanilkovým krémem, sypané kakaem nebo čokoládou
6. Těsto přesuňte na připravený plech a rozetřete. Navrch po lžících rozdělte
tvarohovou vrstvu a stěrkou ji jen lehce roztáhněte. Nemusí být rovná jako podle pravítka; drobné vlnky po upečení vypadají docela dobře.
7. Plech dejte do trouby a pečte přibližně
30 až 35 minut. Ke konci zkuste špejli zapíchnout do těstové části. Pokud ji vytáhnete suchou, máte hotovo.
8. Upečené
perníkové řezy nechte úplně vychladnout. Teprve potom je nakrájejte na kostky nebo obdélníky. Podávat se dají jen tak, případně s lehkým popraškem cukru. V uzavřené dóze vydrží 2 až 3 dny a často jsou vláčnější než hned po upečení. Foto: Cooky.cz, Řezy lze potřít tvarohovou vrstvou a posypat perníkem nebo čokoládou. Rady hospodyňky k perníkovým řezům Jablka strouhám nahrubo a šťávu z nich nevymačkávám. Do těsta patří, pomáhá mu zůstat vláčné. Pro výraznější vůni můžete do sypké směsi přisypat špetku perníkového koření. S množstvím bych byla opatrná, ať nezaniknou jablka ani tvaroh. Vlašské ořechy se dají krátce opražit nasucho na pánvi. V řezech pak mají plnější chuť a je to znát. Pokud chcete řezům dodat slavnostnější vzhled, potřete vychladlý povrch velmi tenkou vrstvou meruňkové marmelády a až potom krájejte. Budou se pěkně lesknout a povrch nebude působit suše.
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