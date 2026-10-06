Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Martin Zounar ukázal fantastické výsledky své dřiny: Tak štíhlého jste ho ještě nikdy neviděli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Martin Zounar na sobě pracuje už delší dobu a poslední záběry ukázaly, jak výrazně se jeho postava proměnila. Herec přiznal, že má za sebou skoro 20 kilo dole a rád by se dostal pod hranici sta kilogramů.
Fotografie Martina Zounara

Fotografie Martina Zounara

Zdroj: Foto: Nextfoto, Martin Zounar na křtu knihy Jíst, či nejíst
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:50

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Petr Fiala se na výletě s krásnou manželkou musel uklidňovat: Kvůli cenám paliv zastavili u vody
Petr Fiala se na výletě s krásnou manželkou musel uklidňovat: Kvůli cenám paliv zastavili u vody
Ondřej Hejma zarazil fanoušky podivnou podporou kontroverzního prezidenta: Na toto vyjádření reagují stovky lidí
Ondřej Hejma zarazil fanoušky podivnou podporou kontroverzního prezidenta: Na toto vyjádření reagují stovky lidí

Ondřej Hejma znovu veřejně podpořil Donalda Trumpa. Jeho vyjádření na Facebooku vyvolalo rozporuplné reakce.

Co dělá dcera Richarda Genzera: Z Viktorie vyrostla nádherná a úspěšná žena, kterou už herectví nebaví
Co dělá dcera Richarda Genzera: Z Viktorie vyrostla nádherná a úspěšná žena, kterou už herectví nebaví

Richard Genzer patří k nejznámějším tvářím české zábavy, ale málokdo ví, že jeho dcera Viktorie si buduje...

Nová fotka Bruce Willise a jeho dcery Tallulah potěšila fanoušky: Tak šťastného jste ho už dlouho neviděli
Nová fotka Bruce Willise a jeho dcery Tallulah potěšila fanoušky: Tak šťastného jste ho už dlouho neviděli

Tallulah Willis zveřejnila novou fotografii s otcem Brucem Willisem. Herec se po ústupu z veřejnosti dál...

Roubenka z 18. století Kristýny Leichtové: Rekonstrukce pokračuje, přesto už dnes vypadá jako z pohádky
Roubenka z 18. století Kristýny Leichtové: Rekonstrukce pokračuje, přesto už dnes vypadá jako z pohádky

Kristýna Leichtová s partnerem a dětmi balancuje mezi rodinným životem, prací a opravou staré roubenky na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.