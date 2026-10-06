Martin Zounar ukázal fantastické výsledky své dřiny: Tak štíhlého jste ho ještě nikdy neviděli

Martin Zounar na sobě pracuje už delší dobu a poslední záběry ukázaly, jak výrazně se jeho postava proměnila. Lidé mu fandí.
Martin Zounar je dnes k nepoznání. Herec, kterého si diváci dlouho spojovali spíš s robustnější postavou, v posledních letech výrazně zhubl. Dobře je to vidět i na novém videu ze sauny a otužování, kde se objevil jen v kraťasech, což nám na In-Lifestyle neuniklo. Už na první pohled je patrné, že nejde o malou změnu. Užší pas a celkově štíhlejší postava jsou tentokrát vidět bez televizního kostýmu nebo lichotivého úhlu kamery.
U Zounara nešlo jen o dietu
Zounar již před časem pro Expres popisoval, že začátek jeho proměny souvisel s uvědoměním, že svou váhu musí skutečně řešit. Obrátil se proto na lékaře a postupně změnil životosprávu. Mluvil o zdravějším jídle, větším množství pohybu a také o tom, že si novou váhu nechce jen krátkodobě vybojovat. V roce 2022 měl dole 20 kilo a více než rok si držel zhruba 102 kilogramů.
Důvod nebyl pouze estetický. Zounar popisoval, že mu vyšší váha komplikovala běžné aktivity, například lyžování, a promítala se i do jeho práce. Sám později přiznal, že kvůli postavě přicházel o některé typy rolí.
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Sauna a otužování, které nyní ukazuje na sociálních sítích, tak představují spíš další část jeho současného režimu než vysvětlení celé proměny. K saunování sám poznamenal: „Vypadá to šíleně, ale opravdu vás to probere a prokrví.“ A když se teď na instagramových záběrech ukázal jen ve žlutých šortkách, s tmavými brýlemi a sebevědomým výrazem i postojem, jeho progres byl dobře vidět.
Na video reagovali jeho sledující poměrně nadšeně. Objevily se komentáře jako „Super proměna, Bobo“ nebo „Vypadáš dobře, bejku! Jen tak dál!“. Někteří si všimli i toho, že Zounar působí na záběrech opravdu spokojeně.
Proč má smysl hubnout postupně
Zounarův příběh je o změně, kterou si herec podle svých vyjádření postupně nastavil jako součást života. Pár týdnů diet a posilování by ho nedostalo tam, kde je dnes, minimálně ne v udržitelné podobě.
Podobný přístup doporučuje i Healthline. Efektivní hubnutí podle něj nestojí na krátkodobém zákazu několika potravin nebo drastickém omezení jídla, ale na změnách stravování a pohybu, které člověk dokáže opravdu dlouhodobě dodržovat. Jako rozumné tempo uvádí přibližně 0,5 až 0,9 kilogramu týdně. Příliš rychlé hubnutí může naopak znamenat větší riziko ztráty svalů, nedostatku živin nebo pozdějšího návratu váhy.
Zounarova současná postava je výsledkem velké dřiny sám na sobě, rozhodně to není o jednom videjku ze sauny. Podstatnější je, že se mu podařilo velkou část změny udržet několik let. To bývá u hubnutí vždycky těžší než samotné shození prvních kilogramů a jeho snaha i jeho výsledky mohou být pro jeho fanoušky skvělou motivací.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Martin Zounar ukázal fantastické výsledky své dřiny: Štíhlý pas mu i podle fanoušků moc sluší byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.